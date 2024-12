Colby Covington foi eliminado do torneio World Series of Poker de US$ 50 milhões após derrota no UFC Tampa

Colby Covington não teve a melhor semana.

Pouco depois de sofrer uma derrota por nocaute técnico no terceiro round para Joaquin Buckley no UFC Tampa, Covington foi para as Bahamas para competir por uma parte do prêmio total de US$ 50 milhões no World Series of Poker Paradise Super Main Event.

Infelizmente para Covington, ele foi eliminado do torneio no primeiro dia de competição.

Superstar do UFC Colby “Chaos” Covington fazendo sua SEGUNDA GRANDE entrada em 24 horas! Depois de um final polêmico em sua luta com Joaquin Buckley, ele está de volta ao ringue para o Dia 1D do $50M GTD SUPER Main Event! #respeito ✊ @ColbyCovMMA pic.twitter.com/UfHBcawOMG — WSOP – Série Mundial de Pôquer (@WSOP) 15 de dezembro de 2024

O ex-campeão interino dos meio-médios joga pôquer há muitos anos e acumulou mais de US$ 230.000 em ganhos totais ao vivo, de acordo com o banco de dados de pôquer do The Hendon Mob. Ele até ganhou perto de US$ 50.000 durante o sétimo lugar em um torneio em julho de 2022.

Covington voltou ao octógono pela primeira vez em um ano para enfrentar Buckley em pouco tempo, sofrendo sua segunda derrota consecutiva no processo. “Chaos” está 2-4 em suas últimas seis partidas – incluindo três lutas pelo título mundial – que inclui vitórias sobre Tyron Woodley e Jorge Masvidal.