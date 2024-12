Comitê de Inteligência do Senado critica o tratamento dado pela CIA aos pacientes da ‘síndrome de Havana’

CNN

Um relatório bipartidário do Comitê de Inteligência do Senado divulgado na sexta-feira criticou a CIA pelo tratamento que dá a pacientes com uma doença misteriosa conhecida como “síndrome de Havana”, determinando que “muitos indivíduos enfrentaram obstáculos para obter cuidados oportunos e suficientes”.

O relatório descreve 11 recomendações a serem implementadas pela CIA para abordar preocupações importantes, como a falta de “políticas, orientações e critérios claros e documentados sobre como encaminhar repórteres de IAH (incidentes de saúde anômalos) para programas de tratamento facilitados”. As recomendações também incluem o desenvolvimento de políticas escritas para cuidados médicos e programas de benefícios associados às IAH, a realização de uma avaliação organizacional abrangente da resposta da CIA às IAH e o restabelecimento de uma avaliação pós-IAH padrão para todos os relatores de IAH que a solicitem.

Exemplos de cuidados insuficientes descritos no relatório incluem pacientes que “experimentaram cuidados atrasados, negados ou pré-condicionados”, incluindo “longos tempos de espera para aceder a opções de tratamento facilitadas; foram negados cuidados facilitados por um conselho de adjudicação de cuidados da CIA; perceberam que o seu acesso a cuidados médicos facilitados dependia da sua vontade de participar num estudo de investigação clínica do NIH.”

Um porta-voz da CIA disse à CNN que durante os períodos abrangidos pelo relatório, a agência trabalhou tanto para compreender o problema como para investigar a “possibilidade de intervenientes estrangeiros estarem a prejudicar funcionários do governo dos EUA e as suas famílias”.

“Nesse ambiente, apoiar nossos dirigentes e suas famílias exigiu que adaptássemos dinamicamente nossos programas e processos às novas necessidades e circunstâncias. Se, em retrospectiva, poderíamos ter feito melhor cabe a outros avaliar, mas o nosso compromisso em garantir que os nossos agentes e as suas famílias tivessem acesso aos cuidados de que necessitavam nunca vacilou”, disse o porta-voz, enfatizando que a agência “não tem maior responsabilidade do que cuidar da saúde e segurança do nosso povo.”

A misteriosa doença surgiu pela primeira vez no final de 2016, quando um grupo de diplomatas estacionados na capital cubana, Havana, começou a relatar sintomas consistentes com traumatismo craniano, incluindo tonturas e dores de cabeça extremas.

Nos anos seguintes, foram notificados casos em todo o mundo, incluindo grupos de pelo menos 60 incidentes em Bogotá, na Colômbia, e em Viena, na Áustria. Houve cerca de 1.500 casos relatados em todo o governo dos EUA em 96 condados diferentes, disseram autoridades no ano passado, mas o número de incidentes relatados caiu significativamente nos últimos anos.

Um problema que a comunidade médica enfrenta é que ainda não existe uma definição clara da síndrome de Havana, à qual o governo se refere como “incidentes de saúde anómalos” (IAH). Esses testes foram feitos, em alguns casos, muito depois do início dos sintomas, tornando mais difícil entender o que aconteceu fisicamente.

A doença e a sua causa permaneceram frustrantemente opacas tanto para a comunidade de inteligência como para a comunidade médica.

Apesar da especulação de longa data de que a doença poderia ter sido o resultado de uma campanha dirigida por um inimigo dos EUA, a comunidade de inteligência dos EUA disse no ano passado que não pode vincular nenhum caso a um adversário estrangeiro, considerando improvável que a doença inexplicável fosse o resultado de uma campanha direcionada de um inimigo dos EUA. O relatório do Senado, no entanto, recomenda que a comunidade de inteligência dos EUA continue a investigação, uma vez que “continuam a existir muitas perguntas sem resposta sobre estes incidentes, dadas as lacunas de informação e investigação”.

“O CI deve permanecer objectivo e deve continuar a recolher activamente informações: realizar análises e procurar informações que possam lançar luz sobre os relatórios da AHI em geral e sobre as tecnologias emergentes de adversários estrangeiros, para incluir armas de energia dirigida em particular.”

“Além disso, os adversários dos EUA estão provavelmente a desenvolver tecnologias de energia dirigida que podem explicar de forma plausível alguns dos sintomas relatados pela comunidade associados aos AHls”, afirma o relatório.

O relatório também denuncia a CIA por suspender a sua recolha de investigação clínica sobre a síndrome de Havana enquanto prosseguem os esforços de investigação do Pentágono.

“A CIA suspendeu os seus próprios esforços internos de investigação clínica relacionados com IAH. Especificamente, a Agência parou de promover avaliações médicas de base pré-IAH em dezembro de 2021 e parou de realizar avaliações médicas pós-IAH em janeiro de 2022. Como resultado, a CIA pode estar a perder dados clínicos importantes que poderiam avançar na sua compreensão dos IAHs”, afirmou. diz.

A comissão alerta também sobre os riscos colocados pela falta de preparação da CIA para responder rapidamente. “No entanto, o Comité avalia que a CIA pode não estar bem posicionada para responder a futuros relatórios de IAH e para facilitar cuidados médicos rápidos, acessíveis e de alta qualidade para aqueles que deles necessitam, particularmente no caso de outro grupo de IAH.”

Além disso, o relatório apresenta três recomendações a serem consideradas pelo Congresso, incluindo a codificação em lei dos dois boletins da Lei de Compensação de Funcionários Federais relativos a reivindicações relacionadas ao AHI e a alteração do Programa de Assistência Expandida.

As conclusões são “baseadas em grande parte em provas testemunhais fornecidas por funcionários da CIA, outros funcionários do USG (governo dos EUA), profissionais médicos que prestaram cuidados aos repórteres da AHI como parte de um programa de cuidados médicos facilitados, e repórteres da AHI”.