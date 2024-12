CNN

Duas tragédias em Nova Iorque que assolam a América mostram como a política não está a conseguir resolver alguns dos problemas económicos e sociais mais fundamentais e reflectem o estado de espírito da nação antes da segunda presidência de Donald Trump.

O assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, capturado em imagens de vigilância, tornou-se um momento compartilhado de horror nacional. Mas foi rapidamente ultrapassado por um debate mais amplo sobre a cumplicidade dos principais executivos nos elevados custos dos cuidados de saúde na América e nas injustiças percebidas na indústria. Trolls online celebraram o seu assassinato, e algumas pessoas simpatizaram com os alegados objectivos de Luigi Mangione, o jovem de 26 anos acusado no caso, em vez de expressarem consternação por um marido baleado e pai de dois filhos.

Num outro caso de grande repercussão, um júri de Manhattan absolveu na segunda-feira Daniel Penny do homicídio criminalmente negligente na morte de Jordan Neely, um artista de rua que lutava contra os sem-abrigo, doenças mentais e drogas, num metro de Nova Iorque no ano passado. O júri concordou com Penny, que também tem 26 anos, que ele conteve Neely porque estava tentando garantir que as pessoas no metrô não se machucassem, ou pior, pelo que testemunhas disseram ser o comportamento errático de Neely. O caso do “estrangulamento” também é politizado: Penny tem sido celebrizada como uma heroína boa samaritana nos meios de comunicação conservadores, onde comentadores acusam os procuradores liberais de perseguirem Trump, mas ignorando a segurança pública. Os protestos após o veredicto retrataram Neely como uma vítima da injustiça racial e do flagelo da falta de moradia.

A fúria que se espalha nas redes sociais não é necessariamente um retrato fiel de todos os americanos. Mas a conversa sobre estes casos surge num raro momento cultural partilhado para uma nação tensa, depois de um amargo ano eleitoral e à medida que uma nova presidência se aproxima.

De certa forma, o contexto de cada caso realça questões sociais e económicas que os líderes nacionais, estaduais e municipais não estão a conseguir resolver – como os custos exorbitantes dos cuidados de saúde e os sem-abrigo. Os casos capturaram a imaginação do público após uma eleição em que milhões de americanos manifestaram raiva contra as instituições políticas e as chamadas elites que não estão a conseguir dar resposta às suas preocupações mais profundas e às ameaças mais graves.

Mas apesar de toda a preocupação suscitada após as mortes de Thompson e Neely, seria precipitado pensar que muita coisa mudará em breve.

Será que o novo gabinete de bilionários e milionários de Trump tem alguma ideia de que para muitos americanos – mesmo aqueles com um bom seguro de saúde – o medo de um acidente ou de um novo diagnóstico é agravado pelo medo de como poderão pagar o tratamento?

Os democratas citaram frequentemente a queda nas estatísticas de crimes violentos durante a campanha. Mas será que os líderes do partido em Washington têm realmente a sensação palpável entre muitos americanos de que as cidades estão a tornar-se mais perigosas num contexto de sem-abrigo generalizado e de dependência de drogas? E será que Trump tem quaisquer planos reais para abordar estas questões, para além do desejo de demagogá-las como exemplos de políticas Democráticas “acordadas”?

A ideia de que a morte de Thompson possa ser bem-vinda, mesmo no pântano das redes sociais, é abominável. E a noção de que poderá haver qualquer justificação para a violência numa sociedade democrática levanta questões sobre a viabilidade e a resistência dessa sociedade.

“Isso é horrível”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, na terça-feira. “A violência para combater qualquer tipo de ganância corporativa é inaceitável.”

O advogado de Mangione disse que seu cliente se declarará inocente das acusações na Pensilvânia relacionadas a identidade e arma falsas e provavelmente fará o mesmo com a acusação de assassinato em Nova York.

Mas se o suspeito tivesse motivos políticos – uma questão que a polícia ainda está investigando – ele poderia ter conseguido.

Poucas horas depois do assassinato, sites de mídia social como TikTok e X estavam repletos de postagens de pessoas que disseram ter sido negada a cobertura da United e de outras seguradoras de saúde ou que suportaram o sofrimento de horas ao telefone, tentando pré-liberar procedimentos ou entender contas surpresa.

A celebração do assassinato de Thompson é chocante, mas revela frustrações mais profundas, numa nação onde um inquérito da KFF de 2022 descobriu que 41% dos americanos têm algum tipo de dívida com cuidados de saúde. Mesmo para as pessoas com seguro de saúde, prémios elevados, co-pagamentos dispendiosos e decisões e recusas de cuidados, naquilo que muitas vezes parece ser uma base arbitrária, podem ser devastadores para aqueles que enfrentam os momentos mais stressantes das suas vidas. Mal-entendidos ou confusão sobre o que foi coberto muitas vezes podem fazer com que o paciente seja sugado para a próspera indústria das empresas de cobrança de crédito.

Nem todos os custos crescentes podem ser atribuídos à procura de lucros. Novos tratamentos revolucionários costumam ser caros. Os provedores às vezes também cobram taxas além do que as seguradoras de saúde consideram razoável. Mas num momento politicamente tenso como este, há uma justaposição flagrante entre os ganhos multibilionários da UnitedHealthcare e dos seus concorrentes e a agonia de alguém que precisa de pagar por cuidados que salvam vidas.

À medida que Mangione foi levado sob custódia e compareceu pela primeira vez ao tribunal esta semana, a empatia por ele online pareceu crescer. Membros da comunidade e policiais em Altoona, Pensilvânia, onde foi preso, receberam ameaças de morte. E o McDonald’s onde ele foi visto recebeu uma enxurrada de críticas negativas online. Em Baltimore, perto da cidade natal de Mangione, uma placa dizendo “Negar, defender, depor” e “Cuidados de saúde para todos” apareceu na I-83, informou o site de notícias Baltimore Banner. O slogan corresponde às palavras rabiscadas em munições recuperadas por detetives perto do local do tiroteio em Thompson, disse o NYPD na semana passada, e ecoa a linguagem usada pelos críticos do setor de seguros de saúde.

As circunstâncias do assassinato de Thompson e a reação anti-seguros representaram um desafio para os políticos. O governador democrata de Maryland, Wes Moore, disse na quarta-feira que, aos três anos de idade, viu seu pai morrer porque não conseguiu o tratamento de que precisava. A “quebrabilidade do sistema de saúde é algo com que convivi e que ainda me acompanha até hoje”, disse ele. “Também sei que a forma como resolvemos as coisas não é matar pessoas a sangue frio”, disse Moore em Baltimore. Ele pediu justiça para Thompson e sua família, acrescentando: “Há dois adolescentes agora em Minnesota que estão crescendo como eu: órfãos”.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, um potencial candidato democrata à presidência em 2028, condenou aqueles que celebravam Mangione. “Ele não é um herói”, disse Shapiro. “Na América, não matamos pessoas a sangue frio para resolver diferenças políticas ou expressar um ponto de vista.” Ele acrescentou: “Numa sociedade civil, estamos todos menos seguros quando os ideólogos se envolvem na justiça vigilante”.

Mas Mangione pode tornar-se uma causa célebre à medida que o seu caso avança para julgamento, potencialmente destacando as queixas que muitos americanos têm com as suas seguradoras. Nesse sentido, o assassinato de Thompson revelou uma das questões políticas mais críticas que os governadores, os legisladores estaduais e federais e os presidentes têm falhado consistentemente em resolver e que está, sem dúvida, a contribuir para a angústia relativamente às instituições governamentais do país.

Penny, o veterano da Marinha absolvido no caso Neely, deu sua primeira entrevista à Fox News. Em um clipe antecipado transmitido na terça-feira, ele disse que não queria “atenção ou elogio, e ainda não quero”. E ele disse que se sentiria culpado se alguém tivesse se ferido após as ameaças que testemunhas testemunharam que Neely fez no trem. “Aceitarei um milhão de comparecimentos ao tribunal e pessoas me xingando e me odiando apenas para evitar que uma dessas pessoas se machuque ou morra”, disse Penny.

Para muitos conservadores, o caso foi uma vergonha. “Graças a Deus a justiça foi feita neste caso. Em primeiro lugar, foi um escândalo que Penny tenha sido processada”, escreveu o vice-presidente eleito JD Vance no X na segunda-feira.

A ideia de um cidadão agir em defesa de outros – e depois a percepção de que eles são perseguidos por aquilo que os críticos consideram um exagero dos procuradores liberais – é uma erva daninha para os meios de comunicação de direita. O apresentador da Fox News, Sean Hannity, por exemplo, disse em seu monólogo na noite de terça-feira que para “tantos na esquerda”, o caso “não era sobre a verdade, nem sobre a justiça, nem mesmo sobre a vida. Para eles é um jogo político.”

Ironicamente, muitos escritores de publicações de direita estão a aplaudir o mesmo sistema de júri em Nova Iorque, que argumentaram ser irremediavelmente tendencioso quando Trump foi condenado num caso de silêncio em Manhattan, no início deste ano. (Trump declarou-se inocente no caso em que a sua sentença foi suspensa após as eleições de Novembro.)

Mas também houve forte condenação do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, um democrata que abriu o caso que resultou em Trump se tornar o primeiro ex-presidente a ser condenado criminalmente e cujo gabinete também processou o caso Penny.

Na sua entrevista com a apresentadora da Fox News, Jeanine Pirro, Penny criticou as autoridades de Nova Iorque, que afirmou terem motivação política e estarem comprometidas com políticas que “claramente não funcionaram”. Queixou-se das políticas “que as pessoas, a população em geral, não apoiam, mas os seus egos são demasiado grandes para simplesmente admitirem que estão errados”.

Mas fora do tribunal, na segunda-feira, o pai de Neely e um advogado da família disseram que o veredicto do júri refletiu negativamente no sistema de justiça criminal. “Estou com saudades do meu filho. Meu filho não precisou passar por isso. Eu também não precisei passar por isso”, disse Andre Zachary. “Dói, dói muito, muito mesmo. O que vamos fazer, pessoal? O que vai acontecer conosco agora? Já estou farto disso. O sistema está fraudado.”

Os críticos do veredicto questionaram se poderia ter acontecido a mesma coisa se a situação se invertesse e Penny fosse negra e Neely fosse branca. Este está longe de ser o primeiro caso em que as pessoas questionam se a justiça foi feita por causa da raça. E enquanto o processo criminal contra Penny termina, ele enfrenta uma ação civil do pai de Neely, alegando que ele causou a morte de Neely.

A decisão do júri significa que Penny é considerada justificada aos olhos da lei, mas a cobertura mediática do caso destacou outro exemplo de como a percepção de uma tragédia pode ser influenciada por opiniões políticas ou pela dieta mediática.

Uma questão agora é se os críticos conservadores que atacaram a acusação irão reflectir sobre questões como a saúde mental, os sem-abrigo e as condições que podem levar ao consumo de drogas e à deslocação social, que não justificam a violência e as ameaças, mas podem ser factores contribuintes. Estas também deveriam ser preocupações para autarcas e governadores democratas depois de uma eleição em que Trump obteve ganhos mesmo nos estados azuis, no meio de uma percepção de que o partido na Casa Branca estava fora de sintonia com os problemas enfrentados pela maioria dos americanos.

Entretanto, a única resposta à reacção contra os gigantes da saúde após o assassinato de Thompson parece ser o pânico dos CEO relativamente à sua própria segurança, em vez de considerarem as queixas que muitos americanos têm em relação às companhias de seguros.

Dentro de cinco semanas e meia, caberá a Trump e à sua administração abordar as questões mais espinhosas que os americanos enfrentam, depois de o presidente eleito ter citado o crime nas cidades e o elevado custo dos cuidados de saúde nos seus comícios.

É justo perguntar se um novo presidente com apenas um “conceito” de um plano para substituir o Obamacare e que tem usado frequentemente a retórica racial para demonizar as cidades tem real interesse nos resultados.

Mas não depende apenas de Trump. Dois episódios distintos em Nova Iorque criaram réplicas políticas que mostram até que ponto o sistema político dos EUA não está a conseguir resolver alguns dos problemas mais profundos da sociedade. E o que pode acontecer como resultado.