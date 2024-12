Como seria o grupo da morte do Mundial de Clubes?

Antes do sorteio, apresentamos como poderiam ser formados os grupos mais atrativos do Mundial de Clubes

Na quinta-feira, 5 de dezembro, o Sorteio de Grupo do Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025um torneio renovado que reunirá algumas das melhores equipas do mundo, destacando a presença de grandes potências europeias, bem como de vários clubes do Liga MX e América do Sul.

Para ele Sorteio de Grupoos 32 participantes serão divididos em quatro potes. No primeiro estão os melhores classificados do Uefa e os quatro melhores classificados no Conmebol. O Pote 2 é composto inteiramente por clubes do Velho Continente enquanto o Pote 3 contém os dois times mais bem classificados da AFC CAF Concacaf e o bumbo é completado pelas duas equipes restantes do Conmebol.

Por último, o Bomba 4 É composto pelos restantes clubes da Ásia, África, Concacafo representante da Oceania e a equipe “anfitriã” do Mundial de Clubes, Inter Miami.

O Real Madrid, instalado no primeiro pote do sorteio do Mundial de Clubes. EFE/Lavandeira

Sobre Sorteio de Grupoque será realizada em Miami, nos Estados Unidos, o FIFA Assegurou que foram estabelecidos “princípios” para o sorteio com o objectivo de “garantir o equilíbrio competitivo e a diversidade geográfica (tanto na fase de grupos como, dependendo dos resultados desportivos, na fase de eliminação directa), e ao mesmo tempo , na medida do possível, o fator aleatório inerente aos sorteios competitivos.

Quanto às restrições do Sorteio de Grupoo FIFA compartilhou as medidas que serão levadas em consideração na acomodação das 32 equipes. As regras são as seguintes:

-“Várias restrições serão aplicadas ao longo do sorteio, incluindo o princípio geral que impede que duas equipes da mesma confederação sejam colocadas no mesmo grupo, com única exceção do Uefarepresentado por doze clubes. Cada grupo terá pelo menos uma e no máximo duas equipas da UEFA. “Desta forma, quatro dos oito grupos incluirão duas equipas da UEFA.”

-“Outras restrições estabelecem que equipas da mesma federação membro não podem ser colocadas no mesmo grupo e que todas as equipas incluídas no pote 1 serão automaticamente atribuídas à posição 1 do grupo em que estão colocadas.”

-“No que diz respeito às equipas do país anfitrião e para efeitos de planeamento, o Inter Miami CF será automaticamente atribuído à posição 4 do grupo A, enquanto o Seattle Sounders FCque será sorteado no pote 4, ficará automaticamente atribuído à posição 4 do grupo B”.

Com algumas das melhores equipes do mundo na competição, o Sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 promete ser muito emocionante e os fãs estão ansiosos para saber o que ‘Grupo da Morte’.

Enfrentando o Sorteio de Grupocompartilhamos com vocês diversas opções de setores que poderiam facilmente ser considerados os ‘Grupo da Morte’.

OPÇÃO 1: Real Madrid, Inter de Milão, Boca Junios e Inter Miami

Os Merengues, atuais campeões do Liga dos Campeões sim LaLigaé considerado por milhões de torcedores o melhor time do mundo e será um dos principais clubes a seguir no novo Mundial de Clubes. A ‘Casa Branca’ é uma das favoritas a vencer a competição FIFA devido ao seu histórico de sucesso em competições internacionais, além de ter alguns dos melhores jogadores do mundo, como Vinícius Jr., Kylian Mbappé sim Jude Bellingham.

Por outro lado, Inter de Milão São os atuais campeões da Itália e sob a liderança de Simone Inzaghi conseguiram posicionar-se mais uma vez como um dos melhores clubes do Velho Continente.

Em relação ao Boca Juniorsa equipe ‘Xeneize’ se orgulha de ser um dos clubes mais importantes da América e do mundo graças ao sucesso internacional que alcançou ao longo de sua história. Assim como Real Madridespera-se que Boca Juniors Seja um dos principais artistas da competição.

Por último, o Inter Miami está muito longe do nível das grandes potências, mas com Lionel Messi Entre suas fileiras, o time da Flórida tem chances reais de conseguir um desempenho histórico. Deve-se notar que seria extraordinário para os fãs ver La ‘Pulga’ enfrentar o Real Madrid.

OPÇÃO 2: Manchester City, Atlético Madrid, Monterrey e Inter Miami

Cidade de Manchesteratual campeão da Inglaterra, deve ser considerado um dos favoritos para vencer a competição do FIFA. Liderados por Pep Guardiola, os Cityzens não vivem um bom momento no Primeira LigaPorém nas últimas temporadas a equipe Etihad mostrou que pode reverter qualquer situação por isso ninguém deve duvidar que o City terminará a campanha como campeão da Inglaterra e Liga dos Campeões.

Por sua vez, Atlético de Madri É um dos maiores clubes de Espanha e Diego Simeone parece recuperar a melhor versão dos ‘Colchoneros’ nesta temporada. A equipe da capital espanhola será uma das equipes a seguir na competição.

A respeito de Listradoo time ‘La Pandilla’ se destaca por ser um dos clubes mais poderosos do Liga MX por ter um dos funcionários mais ricos do continente. Monterrei poderia ser considerado o representante mais forte do Concacaf nele Mundial de Clubes.

Finalmente, Inter Miami aparece novamente nesta opção graças a ter um número significativo de estrelas além Lionel Messi. Os torcedores do time da Flórida esperam que na entressafra da MLS a gestão do Inter Miami adicione outra figura à equipe.

OPÇÃO 3: Bayern de Munique, Chelsea, Al-Hilal e Pachuca

Bayern de Munique está prestes a voltar a ser campeão da Alemanha e a seleção bávara é uma das grandes potências do Velho Continente, pelo que se espera que os teutões sejam uma das equipas que lutam para chegar à Grande Final do Mundial de Clubes.

Em vez de, Chelsea Eles tiveram temporadas difíceis, mas os Blues se destacam por ter um dos elencos mais poderosos do mundo por contar com grandes nomes em suas fileiras. Com Enzo Maresca no banco, o Chelsea está a conquistar uma nova identidade e é atualmente um dos principais candidatos na corrida ao título da liga. Primeira Liga.

Por outro lado, Al-Hilal da Saudi Pro League parece ter tudo para ser uma das grandes surpresas do torneio. A seleção saudita conta com nomes como Neymar, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić, João Cancelo, Malcom, Aleksandar Mitrović, entre outros, no seu plantel.

Finalmente, Pachuca seria a equipe “mais fraca” do setor, mas o Tuzos Eles mostraram que em torneios internacionais podem atingir um nível importante e seus torcedores esperam que cheguem reforços importantes antes do Mundial de Clubes.