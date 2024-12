Copa dos Campeões da Concacaf: América x Chivas aconteceria nas oitavas de final

Parece iminente que o Clássico Nacional América x Guadalajara aconteça nas oitavas de final, desde que o Rebanho avance e elimine Cibao da República Dominicana

A possibilidade de vários duelos entre seleções mexicanas no Copa dos Campeões da Concacaf 2025 É iminente como o Clássico América contra Chivas o que ocorreria nas oitavas de final, desde que o time rubro-negro avançasse no duelo de ida e volta das oitavas de final contra o Cibao Futbol Club da República Dominicana.

América Ele ingressará na competição nas oitavas de final, dada a sua condição de bicampeão da Liga MX. O duelo de Chivas e Cibao está classificado no confronto 6, que o América terá que enfrentar quando fizer sua estreia.

Existem também outras combinações que podem ocorrer na competição, como América contra Cruz Azulum confronto cada vez mais potencializado pelos jogos disputados que tem tido nos últimos anos.

No entanto, também Chivas sim Cruz Azul têm a possibilidade de se confrontarem, bem como Tigres–América e inclusivo Tigres–Chivas. Também Tigres sim Cruz Azul, Listrado aposta Pumas sim Listrado frente a América.

Os torcedores também poderiam esperar duelos como Rayados-Chivas e Rayados-Cruz Azul, sem descartar que haveria um clássico de Monterrey entre Rayados e Tigres.

O clássico da capital também poderá ser disputado entre América e Pumas, além de outro confronto que tem nuances de clássico como Pumas-Chivas. O Pumas-Cruz Azul e o Pumas-Tigres também não podem ser descartados.

O novo ano traz jogos interessantes no Copa dos Campeões da Concacaf 2025que terá início no dia 4 de fevereiro e terminará com a final de um jogo no dia 1º de junho, na sede do time mais bem posicionado.