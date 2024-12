Crise? A resposta da Sefaz sobre 2024 é positiva.

“O importante é dizer que o Estado de Alagoas vem, nos últimos quatro anos ,crescendo acima da média do Nordeste e acima da média do Brasil. Em 2023, fechamos em dezembro como o Estado que mais gerou emprego. E em 2024, até outubro, que são os dados que temos hoje, tivemos aí o segundo maior crescimento de emprego no país. Então isso é fruto também do nosso crescimento econômico”.

Esse é um trecho da manifestação da secretária da Fazenda, Renata Santos, ontem, na reunião de final de ano do governador Paulo Dantas (MDB) com sua equipe de trabalho.

Segundo ela, o Governo de Alagoas investiu neste ano cerca de R$ 3 bilhões de recursos próprios em diversas ações, fechando 2024 com crescimento de 6,5% no Produto Interno Bruto (PIB).

A manifestação de Renata Santos é uma resposta às informações negativas que circulam nas redes sociais sobre as finanças do Estado em áreas estratégicas, como, por exemplo, Saúde e Segurança Pública.