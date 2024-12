Cruz Azul: A ‘luta secreta’ com Billy Álvarez que nocauteou Diego Latorre

O ex-jogador azul-claro revelou que sua curta permanência no time se deveu a um conflito no vestiário com o então presidente da instituição.

Diego Latorre foi o herói da última vez Cruz Azul vitória para América no Ligano inverno de 99. Embora o argentino tenha brilhado naquele semestre, em que terminou com seis gols, o futebolista saiu inesperadamente depois que o atacante teve uma ‘briga secreta’ com Guilherme ‘Billy‘ Álvarezque era o presidente da equipe na época.

“Eu briguei com ‘Billy‘ Álvarezsecreto, mas bem, determinado que eu vá embora Cruz Azul. A torcida me apoiou em todos os momentos com bandeiras, com a presença deles, correndo até o risco de ser retirada de campo. Eu tenho memória e me lembro desses episódios com muita clareza, então serei eternamente grato aos fãs de Cruz Azul“, lembrar Diego Latorreque atualmente faz parte dos analistas do ESPN Argentina.

“O presidente entra no vestiário, faz algumas declarações depois do jogo, com uma jogada muito particular, que eu chutei para o gol e ele achou que eu deveria ter dado para o Paco Palencia. “Fico bravo, respondo e ele esperou até o final da caderneta e aí me descartou como jogador e obviamente não foi por causa do meu desempenho, acho que fui um dos dois ou três melhores estrangeiros do a liga mexicana naquele campeonato”, disse ele.

25 anos depois desse acontecimento, Diego Latorre ainda lamenta sua saída do Cruz Azulporque naquele inverno de 99, seu único torneio com a ‘Máquina’, chegaram à final, que perderam para o Pachuca com um gol de ouro, mas consideraram que esse time celeste, se permanecesse, teria mais campeonatos para disputar para.

“Cruz Azul Infelizmente se desintegrou, deixou um péssimo precedente porque o castigo que sofri me fez sentir muito inferior, que quem manda é o presidente e os outros executam ou ficam lá embaixo submissos sem falar nada. E parece que o jogador se ele tem uma declaração ou tem alguma coisa e ele é imediatamente expulso do clube, a lei é mais forte, é mais poderosa, é triste, mas bom, isso pesa e infelizmente foi isso que fez o decisão.”

Diego Latorre não queria chegar ao Cruz Azul; Eu preferia Atlante

Do Clube de Corrida, Diego Latorre chegou ao futebol mexicano para o inverno de 99. Além da oferta de Cruz Azul Teve também o do Atlante, dirigido por Ángel Cappa, viajante conhecido do argentino, por isso procurou assinar com os Potros, mas Diego Lalín, presidente do clube sul-americano, optou pela opção azul claro.

“Entre todas as possibilidades que tive de jogar no futebol mexicano, o Atlante também me queria. Ángel Cappa estava lá como treinador, o presidente do Racing escolheu Cruz Azul porque era um time que talvez tivesse mais poder econômico, mais prestígio, mais renome, então ele optou pelo Cruz Azul, apesar de eu não preferir”, lembra Diego Latorre de sua chegada ao México.

“O que acontece é que conheci o Ángel Cappa porque ele tinha me orientado na etapa anterior do Racing e eu tinha muita afinidade, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, com o Ángel Cappa e talvez se dependesse de mim neste momento , eu teria escolhido Atlante simplesmente pela proximidade que ele tinha com Ángel Cappa, nada mais, embora ele soubesse disso Cruz Azul “Era uma equipe muito mais importante.”

Outro personagem importante na chegada de Diego Latorre um Cruz Azul Foi Sergio Fortunato, representante de Mauro Camoranesi, quem finalmente o convenceu a ir para a ‘Máquina’, depois de lhe contar sobre seu hobby e sua história.

“Claro que verifiquei que tudo isso era verdade e que era uma equipe magnífica, que tinha um centro esportivo de altíssimo rendimento, obviamente quando comecei a disputar alguns amistosos e campeonatos confirmei isso nos meus primeiros dias”, acrescentou. .