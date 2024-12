Cruz Azul: denúncias contra Adonai Escobedo nos corredores, “mais uma festa obscura”

Ao final da segunda etapa da Semifinal, reclamações contra o árbitro Adonai Escobedo foram ouvidas nos corredores do Estádio Ciudad de los Deportes.

O caos tomou conta dos vestiários do estádio Cidade dos Esportes, depois América eliminado Cruz Azul nas Semifinais do Apertura 2024, enquanto elementos da Máquina gritavam Adonai Escobedoárbitro central do compromisso, que foi criticado por seu trabalho.

“Adonai, filho da merda”, “Todas as imagens vão sair”, “Todas as imagens vão transcender de novo”, “Mais um jogo obscuro”, foram algumas das frases que se ouviram nos corredores dos vestiários Estádio da Cidade Esportiva.

Os ânimos se acalmaram por alguns minutos, mas esquentaram quando membros da mídia entraram na sala de imprensa para a conferência subsequente. Naquele momento, os jogadores saíram do vestiário para pedir que perguntassem tudo e registrassem, mas depois, membros da comissão técnica de Martín Anselmi ficaram chateados com os repórteres que registraram as reclamações que ouviram de longe.

Nos corredores do Estádio Ciudad de los Deportes foram ouvidas reclamações contra a árbitra Adonia Escobedo. Imago7

Um repórter chegou a ser expulso da sala de imprensa pelos seguranças do prédio e por membros do La Maquina.

Após reclamações à imprensa, Ignacio Rivero, capitão do Cruz Azulacompanhado por Víctor Velázquez, entrou na sala de imprensa para pedir desculpas aos representantes da mídia.

“Peço desculpas, não sei o que aconteceu. Vamos nos acalmar. Não faça barulho”, disse ele, ainda no meio do jogo.

André Jardine foi o primeiro a comparecer perante a mídia. Em algo incomum, a equipe Cruz Azul Ele entrou na sala de imprensa com duas câmeras para registrar as perguntas que os repórteres fizeram ao técnico do América.

Terminada a conferência de André Jardine, Martín Anselmi apareceu na sala de imprensa, mas o diretor técnico limitou-se a dar uma mensagem de apenas um minuto em que agradeceu aos adeptos, sem aceitar perguntas.