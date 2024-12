Cruz Azul: Momentos em 25 anos sem vencer o América na Liguilla

A última vez que a Máquina venceu os Eagles na rodada de eliminação direta em torneios curtos foi no inverno de 1999.

Cruz Azul chega em semifinais do Abertura 2024 com 25 anos sem vencer América no Liga. A última vez que a Máquina venceu os Águilas na eliminatória direta em torneios curtos de futebol mexicano ocorreu no semifinais Desde o inverno de 1999, após essa vitória, eles se enfrentaram seis vezes, todas pintadas de azul creme.

Já houve oito vezes que Cruz Azul sim América se enfrentaram em Liga. Antes da vitória da Máquina no Inverno de 1999, os Águilas derrotaram Cruz Azul por um placar de 3-2 nas quartas de final do verão de 1998.

Depois do triunfo de Cruz Azul No inverno de 1999 o time da capital disputou 12 partidas nas seis chaves que enfrentou, com saldo de seis jogos para Américapara dois Cruz Azul e quatro empates.

Rotondi cometeu pênalti em Reyes na final Cruz Azul x América do Clausura 2024. Imagens Getty

Fechando 2005

Gols madrugadores marcaram a semifinal

A primeira vez América sim Cruz Azul Eles se enfrentaram depois daquela chave semifinais do inverno de 1999, ocorreu na mesma instância, mas no Clausura 2005. Os Águilas demoraram apenas dois minutos para abrir o placar no jogo de ida, graças a um placar de Cuauhtémoc Blanco. Aos 51′, os azulcremas perderam Oscar Rojas por expulsão. Apesar da inferioridade numérica, o ‘10’ da equipa penada fez o 2-0 aos 56’. La Maquina esteve perto com um gol de Francisco Fonseca aos 71 minutos, mas Claudio López fez o 3-1 aos 81 minutos.

A história do duelo de volta foi semelhante. Cruz Azul esteve perto do agregado com um gol de César Delgado, aos 9′, mas logo América Acabou com as esperanças da Máquina com gol de Aaron Padilla, aos 14′. Francisco Torres e Claudio López fecharam a série com gols aos 38′ e 43′, respetivamente, deixando o marcador 2-6 para a equipa penada.

Fechando 2013

A fatídica final do Cruz Azul contra o América

Talvez seja a chave para Liga mais lembrado entre América sim Cruz Azul. No jogo de ida, a Máquina saiu com vantagem de 1 a 0 com gol de Christian Giménez aos 19 minutos. Na segunda mão, os cimenteiros fizeram 0-2 no total, com ambos os gols de Teofilo Gutiérrez e estiveram prestes a conquistar o título celeste, até porque os Águilas perderam Jesús Molina por expulsão aos 13 minutos.

Mas tudo mudou no segundo tempo. A ‘Cruzazuleada’ começou a ser escrita com um erro incrível de Teófilo Gutiérrez aos 73 minutos, que teria sido o 0-3. Aos 88′, Aquivaldo Mosquera trouxe o América e já nos descontos, aos 90’+2′, o guarda-redes Moisés Muñoz apareceu para mandar a definição do título para o prolongamento.

O chute de Moisés Muñoz deu vida ao América na final do Clausura de 2013 contra o Cruz Azul. Imago7

Na prorrogação o placar não mudou. Nas prisões, Cruz Azul ele perdeu as duas primeiras acusações, com Javier Orozco e Alejandro Castro, situação que o América vencer por 4-2 nas onze etapas.

Abertura 2017

Cruz Azul não aproveitou superioridade numérica nas quartas de final

Das oito vezes Cruz Azul sim América se enfrentaram na história Liga Nos torneios curtos, a chave das quartas de final do Apertura 2017 é a única em que empatou e avançou o time melhor classificado na tabela geral.

A remoção de Cruz Azul ficou marcado pelos 60 minutos desperdiçados com mais um jogador devido à expulsão de Mateus Uribe no jogo de ida que terminou em 0 a 0, mesmo América Também perderam Edson Álvarez aos 89, também por cartão vermelho. No jogo de volta o placar não mudou e os Águilas avançaram às semifinais pela melhor posição na tabela geral.

Abertura 2018

Erros de Corona e Marcone deram o título ao América graças a Edson

A final do Apertura 2018 foi marcada pela semelhança nas duas pontuações de Edson Álvarez, que se vestiu de herói, diante dos erros de Jesús Corona e Iván Marcone. No caminho, com América como visitante administrativo no Estádio Azteca, o placar foi 0 a 0.

Os gols vieram para o returno em duas ações semelhantes. Jesús Corona tentou sair com a bola controlada por Iván Marcone, mas em ambos os casos Edson Álvarez conquistou a posse de bola para furar o gol do Cruz Azul com remates de longa distância, primeiro aos 50′ e depois aos 89′.

Imagem 7

Fechando 2019

Gol contra de Lichnovsky condicionou o Cruz Azul nas quartas de final

Cruz Azul Eles assumiram a liderança no placar aos 14 minutos do jogo de ida, com gol de Milton Caraglio de pênalti. Porém, apenas oito minutos depois, Igor Lichnovsky, que naquele momento defendia a Máquina, marcou um autogol que impulsionou a recuperação das águias que terminaram em 3-1 com um duplo de Roger Martínez.

Para o retorno, Cruz Azul Chegaram perto do placar com gol de Jonathan Rodríguez aos 48′, mas não conseguiram se recuperar e foram eliminados diante Américaque perdeu as chaves de semifinais contra Leão.

“AMÉRICA SHAKES” Preste atenção nas palavras de @SergioADippW depois da reviravolta contra o Tijuana pic.twitter.com/5Zshr603fm — Picante Futebol (@futpicante) 1º de dezembro de 2024

Fechando 2024

As falhas e polêmicas do Cruz Azul no título do América

Há apenas seis meses, Cruz Azul sim América Eles se enfrentaram na final do Clausura 2024, que ficará na memória pelo polêmico pênalti com que os Águilas foram coroados. No jogo de ida, Uriel Antuna e Julián Quiñones foram os marcadores que fizeram o placar de 1-1.

Para o retorno, Cruz Azul Ele perdeu três oportunidades de gol no primeiro tempo, em parte devido às defesas de Luis Ángel Malagón. Aos 15′, o goleiro América Lançou-se para defender um cabeceamento de Uriel Antuna e, aos 23′, fez o mesmo para defender o gol de cabeça de Ángel Sepúlveda. Talvez o mais claro tenha acontecido aos 40′, com um passe que ‘Cuate’ sobrou para Ignacio Rivero, que chegou em boa posição de remate, mas rematou por cima da baliza azulcrema.

O América conquistou o bicampeonato no torneio anterior e está nas semifinais do Apertura 2024. PA

A polêmica surgiu aos 71’, numa raspagem de Rodolfo Rotondi dentro da grande área. Cruz Azul contra Israel Reyes, jogada que Marco Antonio Ortiz Nava sancionou como pênalti. Henry Martín foi o encarregado de pegar a bola e mandar para as redes para dar o título ao América.