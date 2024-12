Cruz Azul pretende jogar no CU em 2025: Fontes

Nas próximas horas será fechado o acordo entre Cruz Azul e Universidad Nacional, com o qual Pumas e a Máquina estão perto de dividir as Olimpíadas Universitárias em 2025.

MÉXICO.- Cruz Azul aponta para Estádio Olímpico Universitário a partir do próximo torneio.

Fontes confirmadas para ESPN que a diretoria de cimento ativou na tarde de quinta-feira a opção de jogar o seu partidos como local na casa do Pumas para 2025, uma negociação que está muito avançada e prestes a ser fechada, segundo os informantes.

O Cruz Azul apresentou pedido à UNAM para disputar seus jogos em casa no CU em 2025. Imago7

As fontes asseguram que Cruz Azul está determinado a sair Estádio da Cidade Esportiva depois de 2024 onde teve uma grande resposta de seus fãs, mas ao mesmo tempo enfrentou vários contratempos que causaram seu descontentamento naquela propriedade.

Por exemplo, Cruz Azul pagou cerca de 42 por cento do rendimento total dos seus partidos como local por aluguel e comissões por ingresso vendido, além de bebidas e comidas dentro da propriedade, o que equivale a quase 50 milhões de pesos nos 11 jogos do Abertura 2024 disputado no Estádio da Cidade Esportivanove na Fase Regular e mais dois na Liguilla.

Embora a família Cossío – proprietária do estádio– apresentou esta semana uma proposta para reduzir comissões e dar maior margem de lucro aos Cruz Azulfontes asseguram que o desconto foi de 2 a 5 por cento, algo que não impactou economicamente de forma significativa o clube do cimento.

Além do mais, Cruz Azul enfrentou problemas operacionais no estádio, como os violentos incidentes ocorridos no dia 30 de janeiro entre o diretor esportivo Iván Alonso e o ex-técnico do Tijuana Miguel Herrera, e no dia 8 de dezembro entre Alonso, o diretor de futebol Mathías Cardaccio e membros da equipe de La Maquina contra repórteres e árbitro Adonaí Escobedo após a eliminação nas semifinais contra o América.

Como se não bastasse, as restrições da Prefeitura de Benito Juárez – que fechou o Estádio da Cidade Esportiva e a Plaza de Toros México por sediar dois grandes eventos no mesmo dia -, e a falta de obras de manutenção e reforma no imóvel, fizeram com que a gestão do Cruz Azul explore a possibilidade de jogar em Querétaro, Puebla ou agora no Olímpico Universitário na Capital.

As fontes garantiram que após análise com a comissão técnica de Martín Anselmi, foi determinado que a equipe teria maior desgaste durante 2025 se fosse para La Corregidora em Querétaro ou Cuauhtémoc em Puebla, já que teria que viajar todas as semanas fora de Cidade do México, razão pela qual nas últimas horas a opção de chegar a um acordo com o conselho de curadores da Clube Universitário e com o Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) para permanecer na Capital.

As fontes garantiram ESPN que, se nada de extraordinário acontecer, o acordo entre Cruz Azul sim Universidade Nacional fechará nas próximas horas, então Pumas e a Máquina compartilhará o Universidade olímpica em 2025.

Desta forma, em poucos dias terão saído do Estádio da Cidade Esportiva os três clubes de futebol profissional que compartilharam essa propriedade durante 2024: Atlante da Liga Expansão, que foi para ‘Coruco’ Díaz de Zacatepec, Morelos; ele Cruz Azul tudo Universidade olímpicae América que aponta para Cuauhtémoc de Puebla, onde disputou a final de ida contra o Monterrey na última quinta-feira devido à tourada do dia 12 de dezembro na Plaza de Toros México.

Por enquanto, fontes dentro Pumas Eles também confirmaram a informação de que Cruz Azul já apresentou um pedido ao UNAM para jogar Estádio Olímpico Universitário deles partidos como local 2025, como anunciou Héctor Huerta no Futbol Picante na noite de sexta-feira, embora essa determinação ainda não seja um fato, a Máquina está muito perto de fechar negócio para jogar no UC.

A prioridade de Cruz Azul é jogar no Estadio Olímpico de CU o próximo torneio. Caso não seja obtida autorização de todos os envolvidos, o conselho buscará ter duas sedes. Ele Estádio da Cidade Esportiva e o Estádio Cuauhtémocque seria utilizado nos dias em que não fosse possível jogar na Cidade do México.

–Com informações de Fernando Villa e Omar Flores Aldana.