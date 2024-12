Cruz Azul se posiciona após incidentes na semifinal contra o América

La Maquina garantiu que avaliará os aspectos para melhorar a nível institucional e desportivo, depois de ficar de fora do Apertura 2024.

MÉXICO — Cruz Azul se manifesta em relação ao incidentes ocorreu no Estádio da Cidade Esportiva Domingo à noite na região de prensa e afirma que já está investigando os acontecimentos internamente através de seu material vídeo, fotográfico e de circuito fechado. Ele acrescenta que informará o resultado à Federação Mexicana de Futebol oportunamente para proceder de acordo com o regulamento.

O Cruz Azul ficou de fora das semifinais após perder para o América. Imago7

Ao final do retorno de semifinais do Abertura 2024 que ele deu América o passe para a final do Liga MXum repórter foi atacado por aparentemente membros do Cruz Azul e seguranças, por registrarem aspectos do incômodo manifestado pelos líderes celestiais em relação ao corpo de arbitragem.

Através de uma declaração, Cruz Azul afirma que a administração Estádio da Cidade Esportiva Tem sido um desafio e já estão explorando alternativas para evitar que atos como os de domingo voltem a acontecer. E promete que vão tentar melhorar aspectos a nível institucional e desportivo, bem como apoiar e corrigir situações que sejam necessárias para ser um melhor Cruz Azul em 2025.

Ele também agradece à torcida celeste pelo apoio incondicional e reafirma que seguirão tentando a obtenção do décimo, além de buscarem ter uma grande participação na Liga dos Campeões da Concacaf, sempre abraçando sua identidade, ideias e princípios.