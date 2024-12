Destino Penedo é cenário de mais duas produções cinematográficas

Penedo, com certeza, é coisa de cinema! O município ribeirinho foi escolhido para ser cenário de mais duas produções audiovisuais: do telefilme O Reino dos Bobos, com direção e produção executiva de Igor Machado e Thiago Souza; e do longa-metragem Frames de uma Promessa, de Igor Machado.

O telefilme O Reino dos Bobos foi custeado pela Lei Paulo Gustavo e retrata a cultura mascareira em Porto de Pedras-AL, enaltecendo a trajetória do Mestre Gilberto. A produção reúne cidades que também têm esse trabalho artesanal que ganha projeção no carnaval e uma delas é Penedo, onde o artesão Tadeu dos Bonecos foi personagem.

Já o longa-metragem Frames de uma Promessa é uma homenagem ao filme A Promessa, com cenas gravadas durante a mais recente edição do Circuito Penedo de Cinema, refazendo os passos de Antônio Jackson e o Grupo Mandacaru na edição de 1977 do Festival de Cinema de Penedo.

O cineasta Igor Machado desenvolveu o projeto com a intenção de restaurar o filme A Promessa, regravar cenas que faltaram no original e também homenagear os festivais de Cinema de Penedo, tantos os atuais quanto aos que já aconteceram.

O longa-metragem utilizou como cenário a Associação Comercial, o Centro de Convenções, o Cine Penedo, a Marina e o Rio São Francisco. A produção também vai utilizar como locação a Festa de Bom Jesus dos Navegantes de 2025.

“Sem sombra de dúvidas, Penedo é o lugar mais promissor para o desenvolvimento e fortalecimento da economia criativa, pois os gestores se preocupam e isso é muito importante. A gente busca poesia e aqui e o que não falta para ser mostrado. É um prazer estar fazendo esses filmes em Penedo porque sei que vai ressoar” diz Igor Machado.

“Apoiar produções cinematográficas é apoiar a memória e cultura de um lugar, ainda mais filmes como esses que estarão trazendo nossa cultura de máscaras, através do Tadeu dos Bonecos, e a história de como as produções de filmes aconteciam em Penedo e os festivais da época”, destaca Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa.

O telefilme O Reino dos Bobos tem previsão de ser lançado após o carnaval. Já o Frames de um Promessa deve ser concluído no início do segundo semestre de 2025. As duas produções recebem o apoio da Prefeitura de Penedo, através da SETUREC.

Texto e fotos Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC