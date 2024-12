Diddy acusa federais de espioná-lo atrás das grades, violando seus direitos

DiddyA equipe de defesa de Trump está se manifestando contra a promotoria… acusando o governo federal de espioná-lo injustamente durante sua detenção.

Em novos documentos judiciais obtidos pelo TMZ… a equipe jurídica do magnata do rap diz que os federais atropelaram os direitos constitucionais de Diddy e impediram a capacidade de Diddy de se preparar de forma justa para seu próximo julgamento enquanto estava atrás das grades.

Como disseram os advogados… os federais invadiram flagrantemente as comunicações confidenciais de Diddy com seus advogados – mais uma vez questionando a invasão à cela do fundador da Bad Boy Records no MDC Brooklyn.

A equipe de Diddy afirma que o governo tem trabalhado com funcionários do Federal Bureau of Prisons (BOP), que monitoram as comunicações de Diddy – incluindo notas manuscritas entre ele e o advogado… e diz que os promotores usaram então alguns desses materiais para argumentar contra a permissão Diddy será libertado sob fiança.

Os advogados de Diddy dizem que um funcionário em particular tirou uma foto das notas e as enviou aos promotores do caso… e dizem que o governo orquestrou a varredura na prisão sob o falso pretexto de uma preocupação de segurança.

Eles também chamam a atenção para como a pessoa que invadiu a cela de Diddy até colocaram as mãos nas notas altamente debatidas… dizendo que o material não estava guardado no beliche de Diddy, como os promotores alegaram anteriormente. Em vez disso, a equipe de Diddy diz que o A-lister manteve os documentos em seu armário… aparentemente abrindo buracos na versão da promotoria de como eles ficaram sob custódia das notas.

Esta atualização chega duas semanas depois que a equipe de Diddy obteve sua primeira grande vitória legal, quando o juiz decidiu em novembro que a promotoria precisava “livrar-se” de cópias das notas … pelo menos até uma audiência, quando ele poderia decidir formalmente se eles poderiam ser usados ​​no julgamento.

Diddy – quem era preso e indiciado em setembro, sob a acusação de extorsão, conspiração, tráfico sexual e transporte para se envolver em prostituição – tentou e não conseguiu obter fiança em 3 ocasiões… com esta operação desempenhando um papel importante na última audiência.