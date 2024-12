Diddy busca sanções legais contra as alegações de agressão sexual de um prisioneiro envolvendo Jennifer Lopez

Sean “Diddy” Pentes tomou medidas legais contra Derrick Lee Cardello-Smithum preso que entrou com uma ação judicial acusando o magnata da música de uma agressão sexual em 1997. De acordo com documentos judiciais obtidos pela In Touch, Diddy, 55, e sua equipe jurídica estão pedindo a um juiz federal que arquive o caso e impor sanções a Derrick, citando as alegações como infundadas e parte de um padrão de assédio.

O advogado de Diddy destacou os antecedentes criminais de Derrickafirmando que ele é “cumprindo uma sentença de décadas“e o acusou de usar o sistema legal para”assédio e extorsão.” A equipe jurídica enfatizou que Derrick tem um histórico de arquivamento “vários processos substancialmente idênticos” contra Diddy, todos os quais eles afirmam ser “com base em fabricações por atacado.”

Diddy brinca que suas últimas palavras serão ‘Eu consegui’ em um vídeo que ressurgiu, gerando nova polêmica

Em resposta a estes repetidos ataques legais, Diddy solicitou que o tribunal proibir Derrick de entrar com qualquer nova ação judicial sem aprovação prévia do tribunal e que Derrick seja condenado a cobrir as despesas legais de Diddy.

“Isto não é [Derrick’s] primeira tentativa de extorsão – e a menos que este Tribunal intervenha, não será a sua última”, argumentou o advogado de Diddy. Eles também apontaram que as ações judiciais de Derrick foram julgadas sem mérito no passado, com vários juízes advertindo-o pelo que chamaram de “litígio vexatório”. Apesar disso, Derrick continuou entrando com ações judiciais, incluindo o atual envolvendo alegações de um incidente em 1997.

Lopez potencialmente atraído para o drama jurídico de Diddy como testemunha

Derrick afirma que conheceu Diddy enquanto trabalhava como barman e foi convidado para uma festa onde alega que a agressão ocorreu. Em seu processo, Derrick acusou Diddy de drogá-lo e afirmou que acordou com cenas perturbadoras. Ele alegou ainda que Diddy admitiu tê-lo agredido e acusou funcionários do governo de ajudarem a encobrir o incidente. No entanto, a equipe jurídica de Diddy rejeitou essas reivindicações imediatamente, com um advogado afirmando: “Combs nunca ouviu falar dele e muito menos foi processado.”

Adicionando outra camada ao caso, Derrick apresentou recentemente documentos indicando ele planeja ligar para Jennifer Lopez como testemunha. Lopez, que namorou Diddy de 1999 a 2001, é acusado por Derrick de ter informações potencialmente relevantes sobre o caso. Enquanto isso, a equipe de Diddy apontou inconsistências significativas nas alegações de Derrick, incluindo alegações de que o suposto ataque ocorreu em dois condados diferentes no mesmo dia. Além disso, argumentam que o processo está muito além do prazo prescricional.

Os advogados de Diddy continuam a lutar contra o que descrevem como “barragem de registros fraudulentos e sem mérito”, com o objetivo de pôr fim ao que consideram um padrão de assédio.