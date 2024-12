Dinheiro de monopólio e jaqueta encontrada na mochila do suposto assassino do CEO da UnitedHealthcare

Foram encontradas evidências incomuns no fim de semana na investigação em andamento sobre o assassinato do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson. Os novos supostos itens descobertos na investigação do NYPD têm ligações com um icônico jogo de tabuleiro e uma marca de designer popular.

Fontes policiais disseram ao TMZ … dentro da mochila do suposto assassino do CEO havia dinheiro falso do jogo de tabuleiro Monopólio e uma jaqueta Tommy Hilfiger.

A mochila foi descoberta na sexta-feira no Central Park. Como informamos na quinta-feira, a mochila é uma mochila diária da Projeto de Pico … uma bolsa destinada a fotógrafos sérios, mas também projetada para uso casual.

De acordo com um New York Times relatório, a mochila não é um modelo novo… com alguns dizendo que há uma boa chance de a bolsa ter sido comprada entre 2016 e 2019.

No sábado, o NYPD divulgou duas novas imagens do suposto assassino nas horas seguintes ao assassinato sem sentido do CEO de 50 anos semana passada em Midtown Manhattan.

Em uma imagem, o suposto atirador está espiando através de uma divisória de janela e olhando diretamente para uma câmera de segurança dentro de um táxi em Nova York. Ele é visto usando uma máscara médica azul que cobre o nariz e a boca, deixando os olhos e as sobrancelhas expostos.

Na segunda imagem você vê o suspeito andando em uma calçada da cidade com uma máscara médica branca escondendo a maior parte do rosto.