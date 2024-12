No próximo domingo, 29 de dezembro de 2024, a Diocese de Penedo, realizará a abertura oficial do Ano Jubilar 2025, um momento de celebração e renovação para os fiéis da região. O evento terá como tema central “Peregrinos da Esperança” e contará com uma programação especial que culminará com a ordenação presbiteral.

A programação terá início às 14h30, com a concentração dos fiéis no Largo São Gonçalo, onde serão realizadas apresentações culturais para acolher os participantes. Às 16h, está marcada a “Peregrinação da Esperança”, que seguirá em procissão até a Catedral Diocesana de Penedo, um marco histórico e espiritual da cidade.

Na Catedral, acontecerá a Celebração Eucarística, momento central da jornada, com destaque para a ordenação presbiteral, que representa um passo importante na renovação do clero diocesano. Este evento, carregado de simbolismo, reforça o compromisso da Igreja em fortalecer a fé e a esperança na comunidade.

O Ano Jubilar é uma iniciativa da Diocese de Penedo em comemoração ao Jubileu 2025 e convida os fiéis a refletirem sobre a missão e os desafios da caminhada cristã. Com o lema “Peregrinos da Esperança”, a proposta é estimular a renovação espiritual e o engajamento dos católicos nas causas sociais e pastorais.

A iniciativa reflete o empenho da Diocese em unir tradição e modernidade, promovendo eventos que fortalecem a fé e a identidade cultural de Penedo. A expectativa é que a celebração reúna um grande número de fiéis, não só da cidade, mas também de regiões vizinhas, tornando-se um marco para a história da Igreja Católica local.

Para mais informações, os fiéis podem procurar a secretaria da Diocese de Penedo ou acompanhar as redes sociais da instituição.