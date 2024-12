Donald Cerrone de volta ao grupo de testes de drogas do UFC antes do retorno em 2025

Donald Cerrone fala sério sobre retornar ao UFC para mais duas lutas.

A Combat Sports Antidoping (CSAD), agência antidoping do UFC, confirmou que Cerrone está de volta aos testes na esperança de retornar ao octógono. “Cowboy” também revelou a novidade no O show de Pacman Jones.

“Acabei de entrar novamente no grupo de testes, então preciso estar limpo há seis meses”, disse Cerrone. “Provavelmente em junho ou julho faremos o retorno. Estou voltando para mais dois. Só mais dois. Eu quero 50 lutas [under the] UFC [umbrella].

“Prometi à esposa, aconteça o que acontecer, não importa o resultado, mais dois e pronto. …

“Acho que vai ser [at middleweight].”

Em outubro, Cerrone disse que esperava voltar para chegar ao número do round – que já inclui um total de 48 lutas no UFC e no WEC somados. Cerrone encerrou sua carreira em julho de 2022, quando sofreu sua sexta derrota consecutiva, desta vez nas mãos de Jim Miller, que finalizou com uma guilhotina no segundo round. O lutador de 41 anos não vence uma luta há quase cinco anos – uma vitória por decisão contra Al Iaquinta no UFC na ESPN+ 9 em maio de 2019.

O CEO do UFC, Dana White, disse logo após o anúncio de Cerrone que ele absolutamente não gosta disso e esperava que Cerrone reconsiderasse.

“Eu odeio isso. Eu odeio isso”, disse White. “Ame-o, odeie isso. …

“Cerrone não deveria pensar em lutar novamente. Cerrone precisa pensar no que vem a seguir. Ele deveria estar pensando nisso há dois anos, mas aparentemente não pensou, e precisa pensar nisso. Mas estamos aqui por ele. Nós amamos Cerrone. Ajudaremos de qualquer maneira que pudermos. Não quero mais vê-lo levar um soco na cara.”