‘Ele precisava ser Kron Gracie’: Rickson Gracie ‘não está mais presente’, mas torce pelo sucesso do filho no UFC 310

Kron Gracie finalmente volta ao octógono depois de quase 600 dias, e seu pai continua apoiando-o – mesmo de longe.

O lendário Rickson Gracie – que recentemente completou 66 anos e atualmente luta contra o mal de Parkinson – disse em entrevista ao MMA Fighting que há muito tempo não participava do camp de treinamento do filho, antes mesmo do diagnóstico, e se sentia como seu filho queria estar distante para talvez se desligar do papel que desempenhou durante toda a vida.

“Estou torcendo para que ele faça uma grande luta”, disse Rickson. “Mesmo que atualmente eu não esteja conectado com ele da maneira que queria, a última vez que conversamos senti que ele precisava de espaço. Ele precisava ser Kron Gracie. Ele não queria mais ser ‘filho de Rickson Gracie’. E aceito isso como um crescimento na vida dele, uma necessidade de se provar e ser feliz em sua trajetória. Estou dando a ele esse respeito, esse espaço. Continuo torcendo por ele, desejando-lhe boa sorte, mas agora como testemunha ocular, não mais presente. Vejo que estamos alinhados, mas ele está no caminho e torço pela vitória dele.”

Kron Gracie enfrenta Bryce Mitchell no UFC 310 deste fim de semana em Las Vegas, buscando se recuperar das derrotas consecutivas para Cub Swanson e Charles Jourdain. Ele não vence uma luta desde que estrangulou Alex Caceres em sua estreia no octógono em 2019.

Primeiro integrante do clã Gracie a vencer dentro do octógono desde Royce Gracie, em 1994, Kron reagiu aos comentários do pai em entrevista a Mike Heck, do MMA Fighting.

“Sim, não, acho que isso é um pouco mentiroso”, disse Kron, “mas eu amo meu pai e ele é uma grande base da minha vida e de tudo o que me tornei. Então, você sabe, desejo-lhe o melhor e desejo-lhe boa saúde.”

O ícone do jiu-jitsu de 36 anos, ex-campeão mundial nos tatames e detentor de um recorde de 5-2 no MMA, disse que “já se passou um minuto” desde a última vez que teve notícias do pai, “mas eu o amo. Sinto falta dele.”

No novo livro de Rickson intitulado “Comfort in Darkness”, o ícone do vale tudo disse que “se tornou mais um observador do que um treinador” depois que Kron decidiu treinar com Nick Diaz e Nate Diaz. Mesmo achando que não existe homem mais duro que o filho no MMA, ele discorda da filosofia de combate de Diaz.

"Não sou mais uma testemunha ocular dos fatos", disse Rickson. "Mesmo torcendo por ele, não sei o que ele vai fazer, não sei se vai lutar com o coração e a emoção, ou se será estratégico, morte sem sangue, corte limpo. Sempre preferi gastar o mínimo de energia para obter o máximo resultado, mas algumas pessoas preferem mais esforço para se provar, para mostrar esse lado guerreiro. Vou assistir mais do que qualquer coisa agora

Para Rickson, a mentalidade dos irmãos Diaz de suportar a punição antes de responder não é a ideal.

“Acho que deveria ser mais técnico”, disse Gracie. “Sempre foi assim para mim porque não havia divisões de peso. Não posso arriscar trocar poder e me emocionar contra um homem maior. Eu tive que ser completamente estratégico, frio e racional. Às vezes, diante de alguém do seu tamanho, você pode ficar tipo, vamos ser guerreiros e trocar de mãos e ser violentos. Você se envolve e luta. Sabendo que eles têm o seu tamanho e força, às vezes você segue uma direção diferente daquela que deveria seguir.”