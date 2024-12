Entre transferências ao estado, aos municípios e cidadãos, Alagoas recebeu mais de R$ 31,8 bilhões do Governo Federal

om uma população de 3,2 milhões de habitantes e 1,3 milhão de domicílios espalhados em seus 102 municípios, o governo de Alagoas e suas prefeituras municipais receberam, entre janeiro e novembro de 2024, R$ 18,2 bilhões em transferências realizadas pelo Governo Federal.

Somam-se a isso R$ 13,6 bilhões em recursos federais transferidos para os cidadãos alagoanos, via Bolsa Família, Auxílio Gás, Benefício de Prestação Continuada, Seguro- Desemprego e Benefícios Previdenciários ao longo do ano.

Os programas sociais e as políticas públicas retomadas ou lançadas pelo Governo Federal beneficiaram centenas de milhares de moradores de Alagoas em diversas frentes.

SAÚDE – Na saúde, vários programas obtiveram resultados de destaque em Alagoas. O Mais Médicos conta atualmente com 355 médicos e médicas atuando no estado, dos quais 142 são novos profissionais, que passaram a atuar a partir de 2023. Desse total, dez atuam em Distrito Sanitário Indígena.

O programa Brasil Sorridente contabilizava, até outubro, 64 novas equipes de saúde bucal habilitadas a partir de 2023, chegando a 810 no estado. Alagoas conta com 24 Centros de Especialidades Odontológicas. Por meio do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias, foram realizadas 5,7 mil cirurgias entre fevereiro e setembro deste ano.

Além disso, até novembro, o Farmácia Popular já havia beneficiado 247,8 mil pessoas no estado, das quais 73,21% são mulheres. Do total, 242,9 mil pessoas retiraram medicamentos gratuitos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e contraceptivos. Outras 33,6 mil pessoas adquiriram medicamentos com desconto, enquanto 104,6 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família retiraram todos os medicamentos de forma gratuita.

EDUCAÇÃO – Em Alagoas, os investimentos federais permitiram avanços importantes no campo da educação. Neste ano, até novembro, o Pé-de-Meia já havia beneficiado 96,7 mil estudantes, fruto de um investimento de R$ 129,1 milhões. Já o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) atendeu 780,1 mil estudantes entre janeiro e outubro, em 2,36 mil escolas, com repasse de R$ 108 milhões.

Iniciativas como a Escola em Tempo Integral e o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tiveram adesão do estado e dos 102 municípios alagoanos. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) beneficiou, entre janeiro e outubro, 141,2 mil estudantes do estado, por meio de um repasse federal de R$ 19,1 milhões, enquanto o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) beneficiou 545,1 mil estudantes em 2,24 mil escolas alagoanas via repasse de R$ 35,5 milhões — o que permitiu a aquisição de 3,37 milhões de exemplares de livros e materiais didáticos.

Além disso, o Prouni conta com quase 2 mil bolsistas no estado a partir de 2023, dos quais 1,37 mil são pessoas negras (68,7%) e 1,26 mil mulheres (63%). Do total, 1,83 mil bolsas são integrais (91,7%). Somam-se a isso as Bolsas de Pesquisa e Formação do CNPq que asseguraram, até novembro deste ano, por meio de repasses de R$ 18,2 milhões, 880 bolsas para instituições no estado, das quais 49,8% foram ocupadas por mulheres.

INFRAESTRUTURA – O Programa Minha Casa, Minha Vida assegurou 11,36 mil moradias financiadas por meio do FGTS, com valor total de R$ 1,5 bilhão em 66 municípios alagoanos a partir de 2023. Desde o ano passado, foram selecionadas 7,4 mil moradias em 48 novos empreendimentos da Faixa 1 para receber investimento do Governo Federal em 67 municípios.

Já o PAC Seleções contabilizava, em dezembro deste ano, 408 empreendimentos selecionados em 89 municípios do estado, dos quais 122 estão voltados para a Educação – 16 escolas em tempo integral, 53 creches e 53 ônibus escolares. Outros 48 estão destinados ao campo da Saúde: 26 Unidades Básicas de Saúde, 14 Unidades Odontológicas Móveis, três Centros de Atenção Psicossocial e duas maternidades com Centro de Parto Normal (CPN), além de duas policlínicas e um Centro Especializado em Reabilitação.

Nove empreendimentos destinam-se ao abastecimento de famílias em áreas rurais e urbanas, bem como 18 projetos são voltados à Infraestrutura Social Inclusiva, com oito espaços esportivos comunitários, seis CEUs da Cultura, um Centro Comunitário pela Vida e três projetos de recuperação de patrimônio histórico.

Outros projetos visam construir Cidades Sustentáveis e Resilientes: em Alagoas, os investimentos são destinados à aquisição de 197 ônibus, elétricos ou Euro 6, projetos de regularização fundiária, esgotamento sanitário, contenção de encostas e drenagem em áreas com risco de desastre.

“Temos uma missão nesse país. Temos o compromisso de melhorar a vida desse povo e de entregar esse país crescendo. O dado concreto é que o Brasil vive um momento excepcional do ponto de vista do crescimento econômico, do ponto de vista da geração de empregos, do ponto de vista do comércio”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num breve balanço de meio de gestão, na última sexta-feira, 20 de dezembro, em Brasília (DF).

“É esse país que queremos entregar de volta para a sociedade brasileira: um país melhor economicamente, socialmente, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da respeitabilidade, do ponto de vista da educação. Em 2025 o trabalho continua”, completou o presidente, ao lado de ministros e ministras, na confraternização de fim de ano.