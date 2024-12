Estrela de ‘Selling The OC’ Gio Helou e esposa Tiffany lamentam perda de gravidez

Tiffany foi sincera em uma postagem sincera no IG no domingo, explicando como a alegria de saber que eles estavam esperando um bebê não. 2 “rapidamente eliminado por uma onda de exames de sangue, ultrassonografias e uma visita ao pronto-socorro, todos confirmando que era uma gravidez ectópica que nunca teve chance de sobrevivência”.

Ela compartilhou como a perda foi dura durante a temporada de agradecimento… e ela se viu chorando a Deus, questionando por que seu “precioso embrião do tamanho de uma semente de papoula” foi implantado no lugar errado e por que ela engravidou se isso iria acontecer. terminar em devastação.

Gio e Tiffany foram abertos sobre seu difícil caminho para a paternidade, anteriormente compartilhando que trabalharam com um especialista em fertilidade antes de dar as boas-vindas ao seu filho, agora com 14 meses, Peluche.