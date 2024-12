Etsy silenciosamente puxa produtos de Luigi Mangione e mantém equipamentos ‘Negar, defender, depor’

Luigi Mangione admiradores em busca de produtos comemorando o suposto assassino do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson preciso procurar em outro lugar… porque Esty fez muita coisa com seu rosto infame.

No entanto, na manhã de quinta-feira, a maioria dos itens anteriores do Mangione – incluindo camisas, xícaras e até um enfeite de Natal – desapareceram… suas páginas agora dizem: “😔Desculpe, este item não está disponível.”

Mas nem tudo relacionado ao suspeito foi apagado… ainda existem várias ofertas disponíveis com a frase “Negar, defender, depor“… as palavras que as autoridades dizem que estavam gravadas nos cartuchos das balas encontradas na cena do crime em Nova York.