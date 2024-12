EUA transferem detido da Baía de Guantánamo para o Quénia

CNN

–



Os EUA transferiram um detido da prisão militar da Baía de Guantánamo para o Quénia, marcando a primeira transferência de detidos em mais de um ano.

Mohammed Abdul Malik Bajabu foi transferido para o Quénia quase três anos depois de um Conselho de Revisão Periódica ter determinado que “a lei continuada de detenção de guerra… já não era necessária” em Dezembro de 2021, disse um comunicado do Pentágono na terça-feira. O secretário da Defesa, Lloyd Austin, notificou o Congresso sobre a sua intenção de transferir Bajabu para o Quénia em Novembro. Ele nunca foi acusado de um crime.

Bajabu estava detido desde 2007, disse Mark Maher, advogado do grupo de direitos humanos Reprieve US que o representou, à CNN no ano passado. De acordo com os documentos do Departamento de Defesa, Bajabu era um facilitador da Al Qaeda na África Oriental antes de ser detido.

A última transferência de detidos ocorreu em Abril de 2023, quando um associado da Al Qaeda, de 72 anos, foi transferido para a Argélia após mais de 20 anos de detenção em Guantánamo.

O presidente Joe Biden estabeleceu como objetivo inicial de sua administração fechar o centro de detenção da Baía de Guantánamo, também conhecido como GTMO, mas os EUA fizeram apenas um progresso marginal na transferência dos prisioneiros ali detidos nos últimos quatro anos. A instalação mantinha cerca de 40 detidos no início da administração Biden.

De acordo com a divulgação do Pentágono, 29 detidos permanecem na prisão militar – 15 dos quais podem ser transferidos. Entre os restantes estão três alegados conspiradores do 11 de Setembro, cujos acordos judiciais estão no centro de uma disputa em curso entre o Pentágono e o juiz militar sobre a validade de tais acordos.

O presidente Barack Obama também prometeu encerrar Guantánamo quando fez campanha para o cargo, estabelecendo o gabinete das comissões militares e o sistema do Conselho de Revisão Periódica durante o seu mandato, mas não conseguiu encerrar a prisão durante os seus oito anos no cargo.

Durante o primeiro mandato do presidente eleito Donald Trump, ele assinou uma ordem executiva em janeiro de 2018 para manter as instalações abertas, revertendo a política de Obama. Trump também levantou a possibilidade de mais prisioneiros serem mantidos nas instalações como parte de sua decisão.

“Os Estados Unidos podem transportar detidos adicionais para a Estação Naval dos EUA na Baía de Guantánamo quando for legal e necessário para proteger a Nação”, dizia a ordem.

Originalmente inaugurada em 2002, a instalação deveria ser um local onde os suspeitos da guerra ao terrorismo pudessem ser interrogados. Mas os prisioneiros foram detidos por tempo indeterminado e, à medida que a guerra contra o terrorismo dos EUA se arrastava, o centro de detenção tornou-se um símbolo internacional dos abusos dos direitos dos EUA na era pós-11 de Setembro.