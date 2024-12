Farrah Abraham e Maitland Ward chamam BS sobre a reivindicação de renda OnlyFans de Sophie Rain

Modelo OnlyFans Sophie Chuva chocou as pessoas com a afirmação de que ela ganhou mais de US $ 40 milhões até agora este ano … mas duas estrelas adultas estão dizendo que sua matemática simplesmente não é matemática.

Aqui está o detalhe… Sophie ganhou as manchetes internacionais quando disse que um monte de dinheiro caiu sobre ela este ano graças ao OnlyFans… alegando que pelo menos um fã lhe deu uma gorjeta de US$ 4 milhões!



Farrah Abraão disse ao TMZ … ela apoia outras mulheres no OnlyFans e na indústria de filmes adultos – mas ela simplesmente não compra o que Sophie está vendendo.

No que diz respeito a Farrah… o reivindicação exagerada é apenas um golpe publicitário para aumentar o número de seguidores nas redes sociais e OFs do SR – que, para ser justo, são muito impressionantes, com milhões de seguidores cada.



E FA nos contou o recente ostentação de virgindade para TMZ é outra mentira surpreendente para vender assinaturas.

Estrela pornô Distrito de Maitland também está ligando para BS sobre a suposta renda de Sophie, dizendo ao TMZ… escolher um número tão inacreditável não foi uma escolha sábia… porque isso deixa as pessoas imediatamente desconfiadas. Dito isto, se for verdade, MW diz bom para você!



Na opinião dela… MW acha que não é legal que Sophie esteja enganando mulheres mais jovens que pensam que podem entrar em OFs e ganhar muito dinheiro… como uma suposta virgem sem uma única cena de sexo.

Deixando de lado a suposta enorme renda de Sophie, Maitland nos diz… OnlyFans está prejudicando a indústria pornográfica tradicional, porque os favoritos legítimos dos fãs estão fugindo em busca de mais controle sobre seu conteúdo… e renda.