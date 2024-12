Festival de Coros de Penedo será realizado nos dias 13 e 14 de dezembro

Grupos de canto coral de Alagoas e de Sergipe estarão em Penedo nos próximos dias 13 e 14 de dezembro, datas da 24ª edição do Festival de Coros de Penedo.

O evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) é mais uma atração do Penedo Luz e acontece no Theatro Sete de Setembro, com acesso gratuito, assim como toda a programação que será aberta neste domingo, 08.

Idealizado e articulado pelo Imperial Coro do Penedo, o festival homenageará maestros, maestrinas e componentes do grupo criado há mais de 20 anos.

“Além de todos os regentes do Imperial Coro do Penedo, especialmente o maestro Benedito Fonseca por ser o responsável pela fundação do grupo, nós iremos homenagear integrantes já falecidos que contribuíram para a construção desse legado”, explica Paulo César Silva, servidor efetivo da Prefeitura de Penedo e membro do Imperial, agradecendo o apoio da administração Ronaldo Lopes.

Entre os coristas homenageados estão Lucia Liberato, Celia dos Anjos, Lurdinha da Santa Cruz, Francisco Estácio, Maria Madalena, Terezinha Santos, José Ronaldo Silva e Ailton José.

O Festival de Coros de Penedo é um evento de caráter não competitivo e este ano terá apresentação de quatro peças por cada grupo, cada um encerrando com a música que melhor representa sua identidade e talento.

O show de canto coral começa às 19 horas nas duas datas do evento que lotou o Theatro Sete de Setembro em sua edição 2023.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE COROS DE PENEDO 2024

SEXTA-FEIRA, 14 de DEZEMBRO

ENTREGA DA COMENDA “AOS MESTRES COM CARINHO”

Maestro José Manoel da Silva Junior

Maestro Valfrancis da Silva Batista

Maestrina Elisangela Leandro

Maestrina Patrícia de Oliveira Albuquerque

Maestro Benedito José da Fonseca

CORAL CANTO LIVRE – MACEIÓ CORAL ACADEMIA SERGIPANA DE LETRAS – ARACAJU CORAL SINDICANTO – MACEIÓ GRUPO MUSICAL EMBRACANTO CORAL CANTA AVOSOS – ARACAJU