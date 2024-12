FIFA enfrenta batalha com ligas europeias pela Copa do Mundo de 2034

Fontes informaram à ESPN que ligas poderosas do Velho Continente não estão satisfeitas com a celebração de inverno da Copa do Mundo na Arábia Saudita

FIFA enfrenta uma nova batalha com as principais ligas da Europa, incluindo a Primeira Liga sim LaLigadevido aos planos para uma Copa do Mundo de Inverno em Arábia Saudita em 2034. Fontes disseram ESPN que seria necessário um “acordo concreto” entre as ligas e os jogadores para permitir uma perturbação tão significativa no calendário do clube.

Na quarta-feira, FIFA confirmado para Arábia Saudita como anfitrião do Copa do Mundo de 2034depois que o país emergiu como o único candidato ao torneio. Também foi oficialmente aprovado o torneio multinacional 2030, que será organizado por Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai.

No entanto, o relatório de avaliação do FIFA sobre a candidatura saudita destaca preocupações climáticas que forçariam o Mundial de 2034 É comemorado entre outubro e abril, para evitar as altas temperaturas do verão no Oriente Médio. Isso torna quase certo que a competição acontecerá no meio da temporada, à semelhança da Copa do Mundo de 2022, no Catar, realizada entre novembro e dezembro.

O calendário da Copa do Mundo de 2034 gera conflitos. AP Foto/Martin Meissner

FIFPRO Europa -o sindicato dos jogadores- e Ligas Europeiasque representa as ligas nacionais, apresentou uma queixa legal à Comissão Europeia em outubro sobre o controle de FIFA no Calendário de Jogos Internacionais, citando um conflito de interesses como organizador da competição e órgão regulador.

A reclamação legal concentra-se especificamente no calendário de jogos internacionais masculinos, incluindo o Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 e o Mundial Masculino de 2026devido a preocupações com fadiga e exaustão dos jogadores.

Fontes contadas ESPN que FIFA não consultou as principais ligas ou sindicatos de jogadores sobre a possibilidade de organizar o Mundial de 2034 durante o inverno do hemisfério norte, embora fosse necessário o acordo de ambas as partes para transferir o torneio de sua janela tradicional em junho e julho.

A Copa do Mundo de 2022 no Catar levou as principais ligas europeias a estender as temporadas de seus clubes e a suspender as competições nacionais por pelo menos um mês para acomodar a mudança para um Mundo do inverno.

Além disso, fontes indicadas ESPN que um torneio de 48 equipes em 2034 envolveria 104 partidas e uma competição de cinco semanas, o que poderia interromper as temporadas da liga por até sete semanas e exigir que os jogadores fossem dispensados ​​por seus clubes por até 49 dias.

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) determinou em processos judiciais contra FIFA que a organização precisaria do acordo das ligas e dos jogadores para fazer alterações substanciais no calendário internacional de jogos.

Fontes de FIFA eles contaram ESPN que o atual calendário internacional de jogos é válido até 2030 e que todas as partes interessadas, incluindo ligas e jogadores, serão consultadas antes da finalização do calendário para 2034.