George Pickens, do Steelers, chama a atenção por penalidades caras e travessuras imaturas

George Pickens‘ talento eletrizante no campo de futebol continua a ser ofuscado por suas travessuras questionáveis. O wide receiver do Pittsburgh Steelers foi multado em US$ 20.462 por conduta antidesportiva durante o confronto da semana 13 contra o Cincinnati Bengals. Essas penalidades – sua quarta multa nesta temporada – destacam uma batalha contínua entre o potencial inegável de Pickens e suas dificuldades com a disciplina.

No primeiro quarto do jogo, Pickens foi sinalizado por insulto após uma longa recepção, o que lhe rendeu uma multa de US$ 10.231. Mais tarde, no terceiro quarto, ele comemorou uma jogada com um gesto de mão semelhante a uma armaum movimento que a NFL reprimiu agressivamente devido às suas conotações violentas. Esta segunda infração acrescentou outros $ 10.231 às suas multaselevando o total para mais de US$ 20 mil por apenas um jogo.

George Pickens foi atingido com pênalti absurdo durante jogo crucial

O técnico do Steelers, Mike Tomlin, não hesitou em abordar a situação. “Este é um jogo emocional, cara. Esses jogos divisionais são grandes. Ele tem um alvo nas costas porque é George, ele entende isso. Mas ele tem que crescer. Ele tem que crescer com pressa”, disse Tomlin aos repórteres após o jogo.

Multa de Pickens levanta questões sobre disciplina

Esta não é a primeira vez que Pickens está no centro da polêmica. Seu histórico de multas inclui incidentes da temporada passadacomo bloqueios cegos, penalidades excessivas por uso de máscara e provocações pessoais. Mais recentemente, ele se envolveu em uma briga com o defensor do Cleveland Browns. Greg Newsome II e enfrentou acusações de anular jogadas. Mesmo fora de campo, Pickens chamou a atenção por imitar o infame “Só estou aqui para não ser multado“momento durante uma troca de mídia pós-Ação de Graças.

Fãs e analistas estão divididos quanto ao comportamento de Pickens. Embora alguns admirem sua paixão e energia ardente, outros questionam se suas ações valem o custo-tanto em penalidades quanto em reputação. “Mais de US$ 20 mil em multas e 30 jardas de penalidade depois, valeu realmente a pena para o jovem wide receiver?“, refletiu um observador.

Com 55 recepções para 850 jardas e três touchdowns nesta temporada, o talento de Pickens é inegável. No entanto, a narrativa em torno de sua carreira está se preocupando menos com suas jogadas revolucionárias e mais com sua maturidade – ou falta dela. À medida que os Steelers avançam em direção aos playoffs, Pickens enfrenta um momento crucial: será que ele refinará seu comportamento e canalizará sua energia de forma produtiva ou suas ações continuarão a prejudicar seu potencial? O tempo está passando para que o jogador de 23 anos se torne o jogador que tanto os torcedores quanto seu time sabem que ele pode ser.