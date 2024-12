Gisele Bündchen parece radiante beijando namorado Joaquim Valente durante férias de lua de mel

Gisele Bündchen e o namorado, Joaquim Valente, foram vistos recentemente compartilhando um momento de ternura durante uma escapadela romântica em Costa Rica.

O casal, que espera o primeiro filho juntos, foi fotografado de mãos dadas, rindo e trocando beijos enquanto caminhavam por uma praia isolada na quinta-feira.

Em uma imagem comovente, Valente amorosamente berços Bündchen barriga crescendo, enquanto outra o captura abraçando-a enquanto eles se beijam.

A supermodelo, de 44 anos, parecia radiante em uma capa bordada em branco transparente sobre um biquíni preto, complementado com óculos escuros e chinelos marrons.

Valenteinstrutora de jiu-jitsu, optou por um look casual, vestindo camiseta verde oliva, short com estampa camuflada e chinelos pretos.

Gisele conhece bem a Costa Rica

Esta praia em particular tem um valor sentimental para Bündchen, que costumava visitar o local anualmente com o ex-marido, Tom Brady, após a temporada de futebol.

O passeio cheio de carinho do casal sugere um recomeço para Bündchen enquanto ela cria novas memórias com Valente em um lugar que uma vez compartilhou com Brady.

A ex-anjo da Victoria’s Secret e o instrutor de jiu-jitsu brasileiro são amigos íntimos há anos, e seu relacionamento se tornou romântico em junho de 2023, poucos meses após a finalização do divórcio de Bündchen de Brady.

O ex-casal divide dois filhos, Benjamin14 e Viviane11, e mantêm um acordo de co-parentalidade desde a separação no final de 2022.

Segundo fontes, Bündchen e Valente estão abraçando com alegria este novo capítulo.

“Gisele e Joaquim estão felizes por este novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente tranquilo e amoroso para toda a família”, disse. uma fonte disse à People.

Embora Brady não tenha comentado publicamente sobre a gravidez de sua ex-mulher, surgiram especulações depois que ele postou uma mensagem enigmática no Instagram logo após a notícia ser divulgada.

Apesar dos relatos de surpresa inicial, o lendário quarterback está supostamente focado em passar bons momentos com seus filhos durante as férias.

Para Bündchena Costa Rica continua sendo um retiro reconfortante e, com Valente ao seu lado, parece que ela está pronta para iniciar uma nova jornada cheia de amor e expectativa.