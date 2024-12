Grandes doadores asseguram grandes papéis na próxima administração Trump

CNN

Quase três dúzias das escolhas do presidente eleito Donald Trump para servir na sua nova administração doaram à sua campanha ou a grupos externos endinheirados que trabalharam para elegê-lo, mostra uma análise da CNN dos registos de campanha federais.

Vão desde o multibilionário tecnológico Elon Musk – que emergiu como o maior e divulgado doador político das eleições presidenciais de 2024 – até outros próximos de Trump, escolhidos para funções-chave em todo o governo.

Ao todo, oito das escolhas de seu Gabinete – liderado por Linda McMahon, o bilionário magnata do wrestling que Trump selecionou para supervisionar o Departamento de Educação – e seus cônjuges doaram mais de US$ 37 milhões combinados de suas contas pessoais para ajudar Trump, concluiu a análise, ressaltando a proliferação de ultra- americanos ricos agora preparados para moldar a política dos EUA na próxima segunda administração Trump.

(Duas outras escolhas do Gabinete, a deputada Elise Stefanik de Nova Iorque e o deputado da Florida Mike Waltz, transferiram dinheiro das suas contas de campanha para o esforço pró-Trump.)

Musk não foi selecionado para um cargo formal no Gabinete, mas está ajudando a orientar uma nova iniciativa do Departamento de Eficiência Governamental e desempenhou um papel fundamental na transição presidencial – oferecendo sua opinião sobre candidatos a empregos, conversando com líderes mundiais e reunindo-se com legisladores no Capitólio. enquanto ele pondera como reduzir o tamanho do governo federal.

Ao todo, o executivo-chefe da SpaceX e da Tesla doou mais de US$ 277 milhões para as eleições federais deste ciclo, a maior parte das quais – mais de US$ 262 milhões – beneficiou Trump. A maior parte dos dólares pró-Trump de Musk fluiu para um super PAC que o homem mais rico do mundo criou para ajudar a atrair eleitores em nome do republicano nos principais estados indecisos.

Fora os candidatos presidenciais autofinanciados, nenhum indivíduo doou mais para moldar as disputas federais num único ciclo eleitoral, disse Brendan Glavin, diretor de pesquisa da OpenSecrets, uma organização apartidária que analisa o dinheiro na política.

Os doadores de Trump “não estão apenas recebendo esse tipo de embaixadores excelentes”, disse Glavin. “Os principais doadores estão a obter posições que afectam as políticas.”

A análise da CNN pesquisou mais de 90 pessoas que Trump havia anunciado para cargos de alto nível no governo até terça-feira, que marcou cinco semanas desde sua vitória eleitoral. Mais de 30 deles fizeram doações para a sua campanha ou para um dos principais grupos externos alinhados com Trump, descobriu a análise dos registos da FEC.

“Milhões de americanos fartos do fracasso na Casa Branca e no governo federal juntaram-se ao presidente Trump no movimento para restaurar a grandeza da nossa nação. Alguns dos que trabalharão com o Presidente Trump estão entre os milhões de pessoas que apoiaram a campanha e ajudaram o Presidente a obter uma vitória eleitoral decisiva”, disse Brian Hughes, porta-voz da equipa de transição de Trump, num comunicado em resposta à investigação da CNN sobre a adesão de doadores à campanha. administração.

O total de doações das atuais escolhas do Gabinete de Trump marca um aumento desde o primeiro mandato de Trump. Cinco membros do seu gabinete original doaram quase 8 milhões de dólares aos seus comités ou aos principais grupos externos que o apoiavam, mostra uma análise dos relatórios de campanha.

As doações de McMahon, que atuou como administrador da SBA de Trump em seu primeiro mandato na Casa Branca, representaram mais de 90% desse total nas eleições de 2016.

As quantias gastas para ajudar Trump em 2024 excedem em muito as doações que os membros do gabinete do presidente Joe Biden contribuíram para ajudá-lo a conquistar a Casa Branca em 2020, mostram os registos da FEC.

Uma dúzia de membros do gabinete de Biden relataram doações para sua campanha ou para os principais super PACs envolvidos nas eleições de 2020, doando menos de US$ 100.000 no total.

Os gastos de Musk ofuscaram os de outros apoiadores.

McMahon foi o maior doador entre as escolhas do Gabinete de Trump e o segundo contribuidor mais generoso, depois de Musk, entre os membros do governo anunciados até terça-feira, concluiu a revisão.

A maior parte dos US$ 21,2 milhões ela doou foi para Make American Great Again, Inc., o principal super PAC afiliado a Trump que gastou pesadamente em publicidade para ajudar sua campanha.

Outros doadores de sete dígitos entre as escolhas do Gabinete de Trump incluem o chefe da Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, a quem Trump escolheu para servir como secretário de Comércio; Scott Bessent, o executivo de fundos de hedge que Trump escolheu para supervisionar o Departamento do Tesouro; e a ex-senadora da Geórgia Kelly Loeffler, sua escolha para chefiar a Administração de Pequenas Empresas.

O marido de Loeffler, Jeff Sprecher, também foi um grande doador, contribuindo com mais de US$ 2 milhões para o super PAC pró-Trump MAGA Inc. e para o comitê conjunto de arrecadação de fundos de Trump.

Sprecher é o CEO da Intercontinental Exchange, proprietária da Bolsa de Valores de Nova York, e estava ao lado de Trump quando o presidente eleito tocou o sino de abertura da bolsa na quinta-feira.

Num e-mail, a diretora de comunicação de Loeffler, Caitlin O’Dea, disse: “O senador Loeffler tem orgulho de ser um dos mais fortes apoiadores do presidente Trump pela mesma razão pela qual uma vitória esmagadora histórica dos americanos votou para colocá-lo de volta na Casa Branca: ele restaurará a prosperidade americana. , segurança e oportunidade.”

O abraço do bilionário marca uma espécie de reviravolta para Trump, que viu as empresas americanas recuarem dele após o violento ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA. E ele viu novo apoio de líderes tecnológicos que pressionam por menos regulamentações por parte do governo federal.

As quantias surpreendentes gastas por Musk nas eleições deste ano ajudaram Trump a fechar a vantagem financeira da sua rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, que rapidamente arrecadou mil milhões de dólares depois de se tornar porta-estandarte do seu partido no final de julho.

Os Super PACs não enfrentam limites quanto ao tamanho das doações que podem receber ou gastar, mas tecnicamente não estão autorizados a coordenar as suas decisões publicitárias com os candidatos que apoiam.

No entanto, uma decisão este ano da FEC que concede às campanhas a capacidade de coordenação com comités de acção política externos em esforços de angariação remunerada libertou Musk para orientar um jogo terreno para Trump.

“O sistema de financiamento de campanhas é uma piada”, disse Fred Wertheimer, que dirige o grupo de vigilância Democracia 21 e é um defensor de longa data dos limites ao dinheiro na política. “Musk é agora o exemplo de como as leis de financiamento de campanha falharam.”

Ele disse que se preocupa com departamentos governamentais liderados por bilionários que não têm “interesse em fazer o trabalho que foi atribuído à agência”.

Musk não respondeu às perguntas da CNN.

Mas Tom Davis, um antigo congressista da Virgínia que presidiu ao braço de campanha dos Republicanos na Câmara durante vários anos, argumenta que “não há nada de intrinsecamente errado no facto de pessoas que ganharam muito dinheiro quererem retribuir através do governo”.

“O facto de terem contribuído mostra um certo grau de lealdade”, acrescentou.

Amigos e família



Os presidentes recompensam frequentemente os doadores e aliados com posições de destaque – muitas vezes despachando-os para postos glamorosos e de baixo conflito na Europa ou nas Caraíbas.

Algumas das primeiras escolhas de Trump para embaixadores seguem esse padrão e incluem bilionários que doaram para o seu esforço de reeleição. Entre eles: Warren Stephens, investidor do Arkansas, nomeado enviado dos EUA ao Reino Unido, e Charles Kushner, escolhido por Trump para embaixador em França – um dos vários familiares ou amigos próximos que foram escolhidos para funções diplomáticas.

Kushner, que doou US$ 2 milhões para esforços pró-Trump e recebeu perdão presidencial no final do primeiro mandato de Trump, é sogro da filha de Trump, Ivanka. Outro doador, Tom Barrack, que supervisionou a angariação de fundos para a primeira tomada de posse de Trump, é a sua escolha como embaixador na Turquia.

E o novo enviado especial ao Médio Oriente, o magnata do imobiliário Steve Witkoff, é amigo de longa data de Trump e parceiro nos negócios de criptomoedas que Trump lançou com os seus filhos no início deste ano.

Ele doou US$ 250 mil para um super PAC pró-Trump.