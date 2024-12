Hirving ‘Chucky’ Lozano: “Deixei minha marca em todos os clubes”

Chucky deixa a Europa depois de 7 anos e meio e tem que se despedir de sua segunda família.

2024 foi difícil para Hirving Lozanojogador mexicano do PSV Eindhoven. ‘Chucky’ passou os últimos seis meses na Europa e confessou, em conversa com ESPN, que “Jogar no PSV sabendo que você vai sair seis meses depois foi difícil. Tentei aproveitar ao máximo e aproveitar cada momento”.

Milhares de torcedores ficaram mais tempo no Estádio Philips depois do grande jogo contra Feyenoord. Não só para comemorar a vitória por 3 a 0 com os jogadores, mas talvez igualmente importante, porque Hirving Lozano Merece uma boa segunda despedida. O favorito do público e sua família não conseguem conter as lágrimas sabendo que estão se despedindo de ‘seu PSV‘.

Sabe-se que as lágrimas correm mais rápido entre os latino-americanos do que entre os holandeses. Chucky Déjà Europa depois de 7 anos e meio e ele tem que se despedir de sua segunda família. Isso dói, mas o orgulho prevalece. “Deixei minha marca em todos os clubes. Foi especial jogar na Europa. Vivemos momentos lindos e difíceis. Todo mundo sabe quanto esforço você precisa fazer para ter sucesso. “Eu carrego isso no meu coração.”

Hirving Lozano jogou pelo PSV e pelo Napoli durante sua passagem pela Europa. Imagens Getty

“Não existe isso de dizer adeus”

Ele PSV Não é só o clube com o qual celebra dois campeonatos e ouve pela primeira vez o hino nacional. Liga dos Campeões. É também um clube caloroso e familiar que o acolhe quando atravessa o oceano pela primeira vez, aos 21 anos. “Como sempre digo, é a minha segunda casa. O clube é muito especial para mim pelo amor que as pessoas me deram.”

Lozano embarca no avião no dia seguinte ao máximo jogo contra o Feyenoord com sentimento de satisfação. Lá, seu bom amigo Mart van den Heuvel presta um último serviço à família. “Eu vou levá-los. Pode parecer estranho, mas talvez você nunca mais os veja. Você não sabe. Eu disse a ele: preciso garantir que você vá embora e não apareça na minha porta novamente amanhã. “Ele entendeu esse humor.”

O mexicano de 29 anos se diverte muito com sua família em Eindhovena ponto de sua esposa e filha mais velha não quererem ir. Para fazer isso, o extremo recorre ao “pau para toda obra” Van den Heuvel. É uma das “toneladas de coisas” em que o ex-técnico o ajuda, diz o ex-jogador do PSV, 71 anos.

“Ele é um pouco mexicano com perguntas tardias. Digamos que você tenha que levar seu cachorro para o México, você vai perguntar com dois dias de antecedência se pode ir com ele. Na verdade isso não é possível, pois para isso é necessário preencher todos os documentos. Então eu digo: “Oh, cara, peça para mim uma semana antes.” Vai funcionar, mas então você terá que consertar todo tipo de coisa rapidamente.”

Chucky é artilheiro e continuará sendo

De volta ao outro lado do Oceano Atlântico, ele consegue fazer isso sem a ajuda de seu amigo Mart. Depois de sete anos e meio em Nápoles sim Eindhoven, Lozano Ele jogará futebol um pouco mais perto de casa. “Todas as minhas expectativas aqui se tornaram realidade.” No entanto, ele não atendeu às expectativas muito altas dos fãs desde seu retorno. A perna direita sabe porquê. “Já me machuquei muito. “Isso foi muito chato.” Mas, por mais realista que seja, Lozano “Ele sabe que faz parte do futebol.”

Devido a lesões ele joga muito menos. Sua vontade de marcar também vacilou, com o que rapidamente se tornou o favorito da torcida no primeiro tempo. 11 gols em 36 jogos contrastam marcadamente com 40 gols em 79. No entanto, Lozano ele não vê diferença. “Ele ainda marcou gols. No início desta temporada fui artilheiro. Eu me machuquei na época, mas minhas estatísticas são muito boas. Chucky Ele é um artilheiro e continuará sendo.”

Não há uma palavra de espanhol ali, ou de fato há. De qualquer forma, foi uma temporada especial para o atacante. Em junho, Lozano Eu já sabia que isso iria mudar PSV para ele São Diego FC no inverno. “Para ser honesto, isso foi difícil. Nunca experimentei uma situação semelhante. Tentei aproveitar ao máximo e aproveitar cada momento.”

Ligue o MLS

Agora Chucky Você não precisa dividir seus pensamentos entre PSV sim São Diego. A partir de janeiro, o sorriso característico, o entusiasmo juvenil e lúdico serão vistos por tantas pessoas no Snapdragon Stadium quanto no Philips Stadium. Não vê “muito cedo” isso Lozano vá para o MLS antes dos trinta anos.

“As pessoas podem ter uma opinião. Acho que é uma competição importante. O nível aumenta a cada ano. Há muitos bons jogadores jogando. Vou lá para melhorar, aprender coisas novas e me tornar um jogador de futebol melhor. É uma nova oportunidade. Algo completamente diferente. Veio no meu caminho. Quero ajudar o clube a se tornar um clube importante no MLS”.

Finalmente, Lozano dirige-se mais uma vez aos fãs do PSV. Depois de uma bela guarda de honra e volta de honra em que recebeu uma serenata, o mexicano ainda quer dizer algo. “Estou muito grato a você por todo amor e apoio e todas as coisas lindas que você me deu. Sempre tentei retribuir todo esse amor. Então, um grande abraço e uma saudação cordial a todos os fãs.”