Holiday Mailbag: Que lutas esperamos que o Papai Noel nos traga para 2025?

A temporada de férias está chegando e você sabe o que isso significa: é hora de ficar estranho.

Não há MMA nas próximas três semanas (bem, ainda há MMA, mas nenhuma das grandes organizações aqui nos Estados Unidos tem shows), então podemos esticar nossas asas e explorar algum outro terreno fértil e maduro para discussão de MMA — caso em questão: Natal.

Como um homem sábio disse uma vez, Sou um pavão; você tem que me deixar voar! É o que faremos, mergulhando em uma coleção de perguntas com tema natalino.

Presentes de Natal

Se você pudesse pedir ao Papai Noel uma luta (além de Jones/Aspinal) para ser feita em 2025, qual seria? – broseph (@brosephblake) 22 de dezembro de 2024

Esse é exatamente o tipo de pergunta que eu esperava receber, porque não há resposta errada, mas existem algumas respostas certas.

Por exemplo, já há uma série de lutas marcadas para os próximos meses que são muito, muito boas. Islam Makhachev x Arman Tsarukyan 2 é uma das melhores lutas que podem ser reservadas, e Merab Dvalishvili x Umar Nurmagomedov não fica muito atrás. Dricus du Plessis comandar as coisas com Sean Strickland não é exatamente emocionante, mas é inegavelmente uma boa luta, e Zhang Weili x Tatiana Suarez é excepcional. Essas são todas as brigas premium que eu normalmente escolheria, exceto que já estão nos livros e você não pede ao Papai Noel o que já tem.

E nesse sentido, você deve ser razoável com seus pedidos ao St. Nick. Ele tem muito que fazer e se você sair exigindo um Porsche, bem, isso provavelmente não vai acabar bem.

E por falar nisso, quem pede alguma coisa ao Papai Noel? Claro, se você está indo ao shopping e não quer perder muito tempo no colo do velho, talvez então você apenas acerte ele com o item mais procurado, mas se você está pedindo uma coisa, você estou fazendo errado. Você tem que mandar uma lista para o Papai Noel, meu rapaz, assim ele tem opções. E quem sabe, talvez ele te ajude em mais de uma coisa.

Então, com isso em mente, fiz a coisa sensata e fiz uma lista, e enquanto enviei uma cópia para Kris Kringle por FedEx, deixarei outra aqui, caso ele seja um leitor.

Eddie Hall vs. Mário Pudzianowski. Olha, não vou mudar quem eu sou, nem por você nem por ninguém. E embora eu ame MMA de alto nível, talvez eu ame mais os espetáculos de carnaval. Desde o momento em que vi Eddie Hall vencer dois caras em uma luta de MMA com um powerbomb em um deles, quase não consegui pensar em outra luta. Como KSW ainda não agendou isso está além da minha compreensão, porque eu pagaria um resgate do rei para assistir a essa luta. Dricus du Plessis vs. Jiri se aproximando. Por um lado, seria como ver meus dois filhos grandes e adultos brigarem; por outro lado, seria assistir meus dois idiotas da violência favoritos brigarem. Você pode imaginar o quão boba seria essa luta? Ninguém teria ideia de quem está ganhando até que um deles nocauteou o outro de repente, provavelmente de uma forma muito ridícula. Preciso que isso aconteça antes de morrer. Além disso, por ter dito isso, estou banindo os dois de lutas futuras, porque senão teria apenas 30 confrontos diferentes para cada um. Charles Oliveira vs. Max Holloway 2. A primeira luta deles aconteceu há muito tempo no peso pena e fomos privados do que deveria ter sido uma boa briga. Agora o confronto está ainda melhor e podemos fazer uma bela reverência à era dos Quatro Reis da Violência (Justin Gaethje, Dustin Poirier, Max Holloway, Charles Oliveira). Além disso, este requer um esforço mínimo para reservar. Ilia Topuria vs. Diego Lopes. Esperançosamente, essa luta eventualmente acontecerá, mas com Topuria sendo super chato em mudar para o peso leve, e Alexander Volkanovski sendo o primeiro a atacar Topuria de qualquer maneira, nunca se sabe. Poderíamos acabar perdendo esse confronto, o que seria uma pena, pois é excelente. Alex Pereira vs. Magomed Ankalaev. Dane-se, essa é a luta que deveria acontecer e uma grande luta que eu quero ver. Alexandre Pantoja vs. Kyoji Horiguchi. Eu realmente pensei que Kyoji iria assinar com o UFC e ter uma chance imediata pelo título, mas em vez disso foi Kai Asakura. Isso não significa que ainda não possa acontecer e essa é talvez a melhor luta peso mosca possível no momento. José Aldo vs. Deiveson Figueiredo. Há algo de charmoso no ex-campeão dos penas lutando contra o ex-campeão dos moscas, e fazer isso no Brasil faria muito sentido. Joel Álvarez vs. Jalin Turner. Outro confronto entre dois dos meus meninos, mas seria o melhor tipo. Dois caras gigantescos, sem defesa ou luta livre, que atacam de forma predatória. Este é um candidato à Luta do Ano, estou convencido. Valentina Shevchenko vs. Dakota Ditcheva. Isso nunca vai acontecer porque o UFC nunca irá co-promover (nem deveria), mas de repente é um confronto que me interessa profundamente. Francisco Ngannou em uma luta 2 contra 1 no PFL. Não estou brincando. O PFL precisa fazer algo para despertar o interesse das pessoas, e não consigo pensar em mais nada que eles possam fazer que possa chamar tanta atenção quanto isso. Além disso, seria incrível.

Venha um, Papai Noel! Uma vez!

Elefante branco

O que você traria para um elefante branco sabendo muito bem que Jon Jones estaria presente? Como você garantiria que ele terminasse a noite com um presente cuidadosamente selecionado? -Finn Hamilton (@finnhamilton41) 23 de dezembro de 2024

“O que você traria para um elefante branco sabendo muito bem que Jon Jones estaria presente? Como você garantiria que ele terminasse a noite com o presente cuidadosamente selecionado?

Obviamente, há muitas maneiras de fazer isso. Vamos com algo genericamente apontado como uma camiseta do Tom Aspinall? Ou algo mais direto, como um vale-presente do Uber? Talvez uma jaqueta da USADA? Ou algo um pouco inteligente como mapas estelares de todas as vezes que ele foi preso? Há muitos caminhos a percorrer, mas acho que a melhor estratégia é apontada de forma divertida. Dessa forma, todos os outros participantes saberão a pontuação e trabalharão juntos para garantir que Jon receba o presente.

Então, com isso em mente, minha escolha é um recorte em tamanho real de Tom Aspinall, vestindo uma camiseta “Chickens Can’t Be GOATs”. Jon concordando com isso se tornaria imediatamente minha nova foto de perfil.

1. Qual lutador do UFC tem maior probabilidade de roubar o Natal?

2. Quem é o melhor trenó do UFC?

3. Qual lutador do UFC seria melhor para uma luta de bolas de neve?

4. O que Volk prepararia para a ceia de Natal?

5. Roy Nelson é o Papai Noel? -Ben Davis (@BenTheBaneDavis) 23 de dezembro de 2024

Eu amo tudo isso.

Dana White é obviamente o mais indicado, mas já que você falou lutador, vou com Jon Jones. Porque enquanto Merab Dvalishvili e Ilia Topuria (e até mesmo Alex Pereira um pouco) estão tentando roubar o Natal de seus colegas de divisão (querendo não defender o título contra a próxima pessoa na fila), apenas Jones conseguiu isso. Ainda não entendo totalmente como Jones conseguiu defender o título contra um lutador aposentado de 42 anos que não competia há quase quatro anos, em vez de ser forçado a lutar contra o campeão interino, mas ele o fez. Se estamos falando de trenó normal, provavelmente é Serghei Spivac. Ele tem peso e com um nome como “Urso Polar” podemos presumir que ele conhece bem a neve. Mas se estamos falando de bobsled olímpico, Alonzo Menifield. Para isso você quer caras grandes e atléticos que possam gerar energia, mas não sejam muito pesados/desajeitados. Menifield jogou futebol profissional, é monstruosamente atlético e deve aprender rapidamente as necessidades do bobsled, se ainda não as conhece. Dominick Reyes também seria uma escolha decente aqui, embora sua altura o torne menos ideal, eu acho. Novamente, ir com um cara chamado “Urso Polar” provavelmente não é uma má ideia, mas também não é uma má ideia ir com um cara que jogou beisebol universitário; dê-me Stipe Miocic. Ele definitivamente não está mais no auge físico, mas algo me diz que Miocic sabe lidar com uma luta de bolas de neve. Se você der uma olhada no YouTube de Volk, verá que o homem está principalmente cozinhando grelhados; muita carne, hambúrgueres, etc. Então parece que ele seria um tradicionalista quando se trata de Natal e faria um peru, um presunto ou um assado de carne ou costela de porco. Sempre fizemos esse último na minha casa, e isso também parece ser o que mais combina com Volk, então vou dizer isso. Você já viu Roy Nelson e Papai Noel no mesmo lugar? Aí está sua resposta.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte porque pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshewe vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.