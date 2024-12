Identificadas vítimas de tiroteio em escola de Wisconsin

O aluno e o professor que foram mortos no início desta semana em um terrível tiroteio em uma escola em Wisconsin foram identificados.

De acordo com o Gabinete do Examinador Médico do Condado de Dane… estudante de 14 anos Rubi Patrícia Vergara e professora de 42 anos Erin Oeste morreu no tiroteio de segunda-feira na Abundant Life Christian School em Madison.

O médico legista disse que Erin e Rubi “morreram em consequência de um trauma homicida relacionado com arma de fogo”. O ME afirma que as mortes continuam sob investigação da polícia e do médico legista.

Em seu depoimento, o ME continua dizendo que o atirador, de 15 anos Natalie Rupnow morreu em consequência de “trauma relacionado com arma de fogo”… o que vai ao encontro do que a polícia já tinha dito.

De acordo com o obituário de Rubi em Funeral e cremação de Gunderson EastNo site, ela era caloura na escola.