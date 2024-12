Inovação promovida por Ronaldo Lopes atrai investimentos para o Polo Multissetorial de Penedo

Três empresas e uma cooperativa formalizaram investimentos em Penedo durante audiência com o Prefeito Ronaldo Lopes realizada na sede do Executivo Municipal nesta quarta-feira, 11.

Na prática, as iniciativas que irão ampliar a geração de emprego e renda em Penedo são consequência de uma medida administrativa do gestor penedense que transformou o Distrito Industrial Roberto da Silva Peixoto em Polo Multissetorial.

“Graças a essa nova configuração que fizemos, ampliamos o leque de negócios que podem funcionar no nosso Polo Multissetorial. Antes da modificação, somente indústrias e fábricas poderiam dispor de área no antigo distrito industrial”, explica Ronaldo Lopes.

Ao lado do Chefe de Gabinete Pedro Soares, do vereador Valdinho Monteiro e do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN) Bruno Felipe Carvalho, o Prefeito de Penedo assinou a concessão de quatro lotes, iniciativa também fundamentada no Programa de Desenvolvimento lntegrado do Município de Penedo (PRODESIMP).

A regulamentação de incentivos fiscais e locacionais para empresas que irão se instalar no Polo Multissetorial de Penedo está viabilizando áreas para empresa JP Transportes construir estrutura que atenda suas necessidades atuais e futuras, para a indústria de beneficiamento de coco (Coco Chic) e uma unidade frigorífica para a Gran Filé Penedo. O quarto investimento é da Cooperativa dos Beneficiadores de Arroz do Povoado Ipiranga (Coopabi), para instalação de uma indústria de beneficiamento de grãos.