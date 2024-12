Islam Makhachev derruba a luta pelo título de Ilia Topuria: ‘Estou cansado de dar chances aos pequenos’

Islam Makhachev não quer mais lutar contra pesos penas.

No mês que vem, Makhachev defenderá o título dos leves contra Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311. Foi uma luta que havia rumores originalmente para o UFC Abu Dhabi em outubro, mas uma lesão na mão impediu Makhachev de competir no evento. Agora, porém, o campeão dos leves diz que está totalmente recuperado.

“Consertei tudo, todos os problemas com minhas mãos”, disse Makhachev na coletiva de imprensa introdutória do UFC 311 na sexta-feira. “Estive no acampamento nos últimos três meses. 18 de janeiro, estarei pronto, 100 por cento.”

Mas embora a luta com Tsarukyan esteja se aproximando, já existe outro possível confronto esperando por Makhachev. A campeã peso pena Ilia Topuria pediu firmemente uma chance contra Makhachev em 2025, e quando questionado sobre isso como uma possibilidade, o lutador número 1 peso por peso do mundo foi definitivo.

“Cara, estou cansado de dar chances aos pequenos”, disse Makhachev. “Preciso do meu segundo cinturão. Não é nada [against] ele. Ele é um bom lutador, é um lutador bom e habilidoso, mas não quero dar chance a ele. Preciso de um segundo cinto. Isso luta por quê? Para mim, não é nada. Apenas o nome dele. Não preciso do nome dele; Eu preciso do cinto.

Makhachev lutou contra o então campeão peso pena Alexander Volkanovski em suas duas primeiras defesas de título dos leves, vencendo a primeira por decisão unânime e depois vencendo a revanche por nocaute no primeiro round.

Makhachev finalizou Dustin Poirier na luta do UFC 302 e agora tem a oportunidade de quebrar o recorde de defesa do título dos leves ao enfrentar Tsarukyan. No entanto, já tendo lutado contra Tsarukyan uma vez – Makhachev venceu por decisão unânime quando os dois lutaram em cima da hora em 2019, a primeira luta da carreira de Tsarkuyan no UFC – Makhachev sabe que terá uma grande batalha em janeiro.

“Se você observar a classificação, Arman é o candidato número 1”, disse Makhachev. “Durante toda a minha vida eu disse às pessoas que queria lutar com o verdadeiro contendor que merece lutas de alto nível. Ele merece [it]vamos lutar.

O UFC 311 acontece no dia 18 de janeiro no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.