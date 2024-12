Jason Kelce In Clear, Polícia de PA encerra investigação sobre incidente de quebra de telefone

Jason Kelce pode oficialmente a mudança vem do incidente de quebra de telefone na Penn State no mês passado … como disse a Polícia Universitária TMZ Esportes eles encerraram a investigação do incidente.

Uma porta-voz do departamento nos disse o caso foi encerrado, pois “O indivíduo do vídeo que circula nas redes sociais não foi identificado e ninguém se apresentou à Polícia Universitária com reclamação relacionada sobre danos a bens pessoais”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





02/11/24 TMZSports. com

O incidente viral ocorreu quando um “fã” se aproximou da lenda dos Eagles e gritou com ele: “Kelce, como você se sente quando seu irmão está chateado por namorar? Taylor Swift.”

Você sabe o resto… Kelce pegou o telefone do homem, cravou-o no chão e depois repetiu um insulto que o fã já havia atirado nele – que o futuro membro do Hall da Fama mais tarde pediu desculpas nas ondas de rádio da ESPN.



Reproduzir conteúdo de vídeo





04/11/24 ESPN

“Escute, não estou feliz com nada do que aconteceu”, disse ele. “Não estou orgulhoso disso. Em um momento de calor, escolhi saudar o ódio com ódio e simplesmente não acho que isso seja produtivo. Realmente não acho.”

Travis Kelce protegeu seu irmão … dizendo que ele estava apenas defendendo sua famíliae que não há ódio no coração de Jason.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Novas alturas