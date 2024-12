Jay-Z e Monogram Excited Weed Co. Antes da perda de US$ 575 milhões, evitou a bala mais cedo

Jay-Z A marca de cannabis Monogram não é afiliada à The Parent Company. Descobriu-se recentemente que este centro de maconha sangrento gastou US$ 575 milhões em dinheiro… e não é vinculado há alguns anos!!!

Uma fonte disse ao TMZ Hip Hop: “Jay-Z se afastou anos atrás e tudo ficou uma bagunça”… com um cronograma oficial de separação de dezembro de 2022 e atualmente é propriedade de outra LLC.

Jay e Monogram lançaram uma campanha agressiva a partir de 2020, prometendo uma experiência premium de cannabis… mas ainda assim foram acusados ​​de vender caro demais no mercado.

Você não pode acabar com a agitação com os pré-lançamentos caros, mas pelo menos ele não perdeu mais de meio bilhão no negócio!!!