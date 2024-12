Jayden Daniels acredita que Travis Hunter pode brilhar nos dois sentidos na NFL

Jayden Daniels, o eletrizante quarterback novato do Washington Commanders, acredita que Travis Hunter tem tudo para manter seu domínio bidirecional no nível profissional. Falando em um evento beneficente da Raising Cane’s, Daniels elogiou a estrela do Colorado, que recentemente ganhou o Troféu Heisman, chamando-o de “um jogador especial.”

A temporada inovadora de Hunter o viu destacar-se tanto como wide receiver quanto como cornerbackum feito raramente visto em qualquer nível do futebol. Naturalmente, isso gerou debates entre olheiros e analistas da NFL sobre se ele poderia continuar a brilhar em ambos os lados da bola nos profissionais. Embora alguns especialistas sugiram seu futuro na NFL pode depender fortemente do cornerbackcom funções ocasionais de receptor, Daniels não duvida das habilidades de Hunter.

Travis Hunter tira muitas dúvidas com essas novas imagens do fenômeno do Colorado

“Eu sei que ele provavelmente vai dizer que pode jogar nos dois sentidos“, disse Daniels ao TMZ Sports.”E respeitosamente. Ele deve ser capaz de ir lá e acreditar em suas habilidades e em seu talento. Ele é um jogador especial.” Daniels expressou confiança no potencial de Hunter, independentemente de como ele é utilizado na liga. “Veremos o que acontece com ele no próximo nível, mas saiba que estou sempre torcendo por ele.”

Relacionado:

Daniels torce pelo vencedor do Heisman

Daniels, que está tendo uma temporada de estreia estelar na NFL com mais de 3.300 jardas de passe, 737 jardas de corrida e 28 touchdowns combinadossabe uma ou duas coisas sobre como desafiar expectativas. Como uma estrela em ascensão e o jogador de futebol universitário do ano em 2023, ele deu as boas-vindas a Hunter na fraternidade Heisman com entusiasmo.

Embora Daniels não tenha se esquivado da possibilidade que uma organização da NFL pode limitar as oportunidades de dupla função de Hunterele reconheceu a imprevisibilidade de tais decisões. “Não posso falar pela organização, mas acho que eles vão usá-lo da maneira que acharem melhor“, disse Daniels.”Ele é um atleta e tenho certeza de que lhes dará muitos motivos para deixá-lo tentar.”

Se o nome de Hunter chega às manchetes por feitos ofensivos ou defensivos – ou ambos – ainda não se sabe. Por enquanto, Daniels, como muitos fãs, estará torcendo para que o fenômeno bidirecional brilhe em sua carreira na NFL. “O próximo capítulo é dele para escrever“, acrescentou Daniels.”E estou animado para ver isso se desenrolar.”