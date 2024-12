Jennifer Lopez exibe suas coisas em um vestido justo no vídeo

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Confira o vídeo que J Lo postou no Instagram no domingo… a cantora/atriz se espremeu em um vestido Monot justo que mal cobria seu peito enquanto ela desfilava por um longo corredor.

Várias fotos do IG também a mostraram posando com o mesmo vestido e cozinhando no fogão. J Lo escreveu na legenda… “MINHA PARTE FAVORITA de sair é voltar para casa para o lanche da meia-noite.”