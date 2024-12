Joe Biden anuncia que está perdoando filho caçador de armas federais e acusações de evasão fiscal

Biden prossegue dizendo que outras pessoas condenadas pelos mesmos crimes – mentir em formulários federais e pagar seus impostos com atraso por causa do vício – normalmente recebem resoluções não criminais… mas Hunter foi tratado de forma diferente.

JB diz que as acusações em seus casos só surgiram depois que os republicanos no Congresso as usaram para atacá-lo… e menciona como um acordo judicial no caso de evasão fiscal fracassou em 2023 – com seus oponentes republicanos recebendo o crédito por exercer pressão política no sistema legal para fazer o acordo desmoronar.