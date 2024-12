Jon Voight elogia o ‘herói’ Daniel Penny, detona o ‘doente’ Luigi Mangione

TMZ. com

Jon Voight está pedindo aos americanos que percebam a diferença entre o certo e o errado… reservando um minuto para elogiar Daniel Penny – que foi considerado inocente do asfixia fatal de Jordan Neely – e bater Luigi Mangione o suposto assassino em Brian Thompson dialeto.

Conversamos com o ator acompanhando as grandes atualizações nos respectivos casos de Penny e Mangione em Nova York… e Angelina JolieO pai de deixou suas opiniões claras sobre as histórias de crimes reais altamente discutidas.