Jorge Masvidal mira abril para luta de retorno do UFC em Miami

Jorge Masvidal fala sério sobre voltar a lutar no UFC.

Em setembro passado, o campeão inaugural do “BMF” do UFC disse ao MMA Fighting que está em negociações para disputar mais uma vez a promoção, com planos de competir em 2024 ou 2025. Com o ano civil encerrando e Masvidal ainda sem cartão amarelo, ele tem está de olho em um retorno em abril para sua cidade natal, Miami.

“Voltarei em abril do ano que vem ao UFC”, disse Masvidal no Contra-atacar podcast. “Ainda não temos o adversário. Esperamos que até dezembro tenhamos o adversário. Abril, cartão de Miami.”

O UFC ainda não anunciou oficialmente as datas e locais dos eventos de abril, com sua programação oficial de 2025 atualmente marcada para março.

Se Masvidal voltasse ao octógono, seria sua primeira aparição no UFC desde o UFC 287 em abril de 2023. Embora Masvidal estivesse no lado errado de uma decisão unânime contra o principal candidato aos meio-médios Gilbert Burns, o cartão amarelo permitiu que ele se retirasse na frente. de uma multidão apreciativa de Miami.

Essa aposentadoria agora parece ser temporária, para grande desgosto do CEO do UFC, Dana White, que disse em outubro que Masvidal “provavelmente não” lutaria por sua promoção novamente.

Masvidal se manteve ocupado durante sua folga do MMA. Em julho passado, ele conheceu o ex-astro do UFC Nate Diaz em uma luta de boxe no Honda Center em Anaheim, Califórnia. Diaz derrotou Masvidal por decisão majoritária para vingar a derrota para Masvidal no UFC 244, onde Masvidal venceu por paralisação para se tornar o primeiro Titular do BMF.

Veterano com 52 lutas profissionais no MMA, Masvidal completou 40 anos em novembro passado. Além da vitória sobre Diaz, Masvidal também obteve vitórias notáveis ​​​​contra Ben Askren e Darren Till a caminho da luta pelo título meio-médio do UFC. Ele ficou aquém em duas lutas contra o então campeão Kamaru Usman no UFC 251 e no UFC 261, e atualmente está com quatro derrotas consecutivas.