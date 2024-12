Jovem bandido co-réu Yak Gotti esfaqueado na prisão depois de ser acusado de delatar

Jovem bandido pode ter saído da prisão, mas um de seus co-réus ainda está passando por momentos difíceis atrás das grades… esquivando-se de objetos pontiagudos e pontiagudos que querem tirá-lo da prisão!!!

De acordo com relatos vindos diretamente do condado de Fulton, Geórgia … rapper YSL Iaque Gottitambém conhecido como Deamonte Kendrick, se envolveu em uma briga interna com outro presidiário no domingo, resultando em sua facada!!!

“Kendrick recebeu tratamento para ferimentos leves causados ​​por um objeto pontiagudo na Cadeia do Condado de Fulton”, disse o Diretor de Comunicações do Gabinete do Xerife do Condado de Fulton. Natalie Ammons disse ao TMZ Hip Hop.

“O incidente ocorreu no Anexo Sul em Union City, onde os dois homens estavam alojados. Kendrick estará no tribunal hoje. Esta é uma investigação ativa para determinar o agressor neste incidente e se as acusações estarão pendentes.”

Falei com Deamonte ontem à noite e, embora ele pareça cansado, espero que se recupere totalmente. Espero poder vê-lo no tribunal hoje e saberei mais então. Por favor, mantenham Deamonte em suas orações, junto com todos aqueles que estão alojados nas prisões do condado de Fulton. -Doug Weinstein 🇺🇸🇹🇼⚖️🎲 2 de dezembro de 2024

Advogado de Yak, Douglas Weinsteindiz ao TMZ … Yak foi cortado ou esfaqueado e sofreu um corte no couro cabeludo. Yak foi tratado, recebendo de 4 a 5 grampos no ferimento, mas não foi hospitalizado… e ficará bem, disse Weinstein.

Wack 100 postou 3 horas inteiras de denúncia de YSL Yak Gotti 😭😭 isso é inacreditável, como Wack conseguiu essa filmagem???! 23 de novembro de 2024

Weinstein não tinha nenhuma informação sobre o outro preso, nem um possível motivo.

O momento do ataque é interessante… Bata 100 postou recentemente um vídeo de Yak Gotti dentro de uma sala de integração, sugerindo fortemente que sua refeição farta de fast-food foi uma recompensa por atacar Thug.

Wack 100 se corrige e diz que tem imagens do interrogatório de Yak Gotti, não de Gunna 23 de novembro de 2024

Seja qual for o caso, o julgamento do YSL foi um espinho para Yak Gotti, em todos os aspectos.