Um juiz interrompeu um processo em andamento contra Linda McMahon, a escolha de Donald Trump para liderar o Departamento de Educação, que acusa ela e a empresa que ela liderou, a World Wrestling Entertainment, de não agirem com base nas alegações de abuso sexual de crianças que ajudaram no ringue na luta livre. acontecimentos da década de 1980.

A medida no caso da WWE, do juiz James Bredar do tribunal distrital federal de Maryland, manterá o processo contra McMahon e a empresa sob controle até uma decisão da Suprema Corte de Maryland, que ouviu os argumentos em setembro.

O processo levanta questões sobre o que McMahon sabia e quando na época ela era chefe da empresa de luta livre profissional e locutora do ringue supostamente atacava meninos menores de idade. A pausa tem o potencial de atrasar o caso através de qualquer processo de confirmação do Senado para McMahon, que nega as acusações.

O caso surgiu recentemente depois que Maryland mudou sua lei para suspender o prazo de prescrição para ações judiciais relacionadas ao abuso sexual de menores. Mas o Supremo Tribunal de Maryland deverá decidir sobre uma contestação a essa lei por parte de outras organizações que foram processadas e argumentar que não deveriam ter de enfrentar acusações de fechar os olhos aos abusos anos depois de estes terem ocorrido.

O processo alega que McMahon, seu marido, a WWE e o TKO Group Holdings, empresa-mãe da liga, permitiram conscientemente funcionário Melvin Phillips Jr. para usar sua posição como locutor ao lado do ringue para explorar sexualmente crianças. Os advogados de ambos os McMahons consideraram falsas as acusações contra eles.

A World Wrestling Entertainment e sua controladora pediram a suspensão do caso contra eles, McMahon e seu marido Vince, no início deste mês, por razões de “eficiência judicial e economia”. Eles também dizem que planejam contestar a lei de Maryland que permite a ação judicial, se o caso contra eles avançar, de acordo com os autos do tribunal.

A ação foi movida em outubro no condado de Baltimore, Maryland, em nome de cinco John Does, que dizem ter entre 13 e 15 anos quando Phillips os conheceu e os recrutou para trabalhar como “Ring Boys”, que ajudaram a montar e derrubar ringues de luta livre. em eventos da WWE.

Cada um deles afirma ter sofrido abuso mental e emocional como resultado do suposto abuso.

Phillips trabalhou para a WWE nas décadas de 1970, 80 e 90 como um “proeminente locutor e chefe de equipe”. Ele morreu em 2012.

O processo alega que os McMahons foram negligentes como empregadores e não protegeram os demandantes, e que estavam cientes do alegado abuso de Phillips. Vince McMahon disse que ele e Linda sabiam, desde o início até meados da década de 1980, que Phillips tinha um “interesse peculiar e não natural” por meninos, de acordo com o processo, e a certa altura Phillips foi demitido da empresa e depois recontratado. algumas semanas depois.

