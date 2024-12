Julio Cesar Chavez ‘desafia’ cartéis pela paz em Sinaloa

Júlio César Chávez mais uma vez aproveitou a sua popularidade para levantar a voz contra a violência sofrida atualmente pelos cidadãos de Sinaloa nas mãos dos diferentes cartéis que operam na área e pediu-lhes diretamente que dessem um passo atrás e acabassem com o terror que causam nos habitantes da área.

O ‘César do Boxe’ aproveitou uma reunião pública para dar a conhecer com a sua voz um problema que afecta milhões de pessoas no estado de Sinaloaque é a violência constante que sofrem nas mãos dos diversos cartéis que aterrorizam a região com tiroteios, violência e assassinatos sem consideração

O ex-campeão mundial disse estar muito afetado e preocupado com a situação que as pessoas vivem devido aos confrontos entre os cartéis, que pega a população civil no meio desses confrontos. Chávez pediu-lhes que considerassem a possibilidade de alcançar a paz através da união destes grupos violentos para parar todo o perigo que está a causar pessoas que não têm nada para fazer nas suas negociações e dá como exemplo o enorme impacto terrível que a violência tem causado em Sinaloa e todos os municípios circunvizinhos do estado de Culiacán.

“Peço a todos Culiacánque atravessa momentos muito difíceis, para parar, para parar estes massacres. Culiacán é o povo muito simpático, muito bom, trabalhador”, disse o ídolo de muitos fãs de boxe.

Mas JC Chávez não parou nessa frase e aprofundou-se no problema social que a região atravessa. “Peço a todos os cartéis com todo o respeito, aos dois cartéis que estão lutando que parem, por favor, façam isso por Sinaloa. Que param porque vem muita gente de outros estados roubarpara saquecometer coisas ilícitas e eles estão se aproveitando da situação”, argumentou solidamente.