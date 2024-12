O peso pesado neozelandês Justin Tafa competirá na Oceania a seguir, quando enfrentar Tallison Teixeira no UFC 312, no dia 8 de fevereiro, em Sydney, na Austrália, anunciou a promoção na terça-feira.

A última vitória de Tafa no UFC aconteceu naquele local em setembro de 2023, quando ele parou Austen Lane em apenas 82 segundos para melhorar para 7-4 como profissional, com um no-contest. Tafa busca se recuperar de uma derrota por decisão unânime para Karl Williams em sua luta mais recente no início deste ano em Las Vegas.

Teixeira (7-0) recebeu cartão amarelo para estrear no UFC no último fim de semana no UFC 310, mas foi forçado a abandonar a luta com Lukasz Brzeski devido a uma lesão. Protegido do veterano do UFC Lucas Martins em São Paulo, Teixeira chegou a 7 a 0 no esporte com um nocaute brutal sobre Arthur Lopes no Dana BrancoSérie de Concorrentes em setembro.