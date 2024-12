Kayla Harrison explica por que ela ainda não está usando suas entrevistas pós-luta para criticar Amanda Nunes

Kayla Harrison não pôde deixar de rir de Julianna Pena justificando sua chamada pós-luta à ex-campeã Amanda Nunes porque ninguém mais está fazendo isso.

Após sua polêmica vitória sobre Raquel Pennington para recuperar o título peso-galo feminino, Pena ignorou Harrison como o desafiante número 1 – que foi mostrado nos bastidores em uma tela dividida criada pelo UFC – e em vez disso pediu uma trilogia contra Nunes, que tem sido aposentado desde 2023. Na coletiva pós-luta, Pena disse que sentiu que chamar Nunes era necessário porque “Kayla nunca mencionou o nome dela” e o mesmo vale para os demais lutadores da categoria.

Claro, Harrison falou sobre lutar contra Nunes inúmeras vezes no passado, depois de passarem anos treinando juntos no American Top Team, mas isso não está em seus planos imediatos no momento.

“Não vou criticar a Amanda”, explicou Harrison ao falar ao MMA Fighting. “Definitivamente não vou denunciar Amanda até ter o título.

“Aí quando eu sentir que fiz isso, vou construir a maior luta da história do MMA feminino. Mas até então, estou clamando por esse título.”

Harrison obviamente quer conquistar o título primeiro e esse caminho passa por uma luta contra o Pena agora.

Além disso, a duas vezes medalhista de ouro olímpica também reconhece que o maior obstáculo para um possível confronto com Nunes é que ela ainda está aposentada.

Embora Nunes aparentemente tenha sugerido um retorno desde o fim do UFC 307, ela ainda não está oficialmente de volta e mesmo que declare planos de lutar novamente, ela primeiro teria que passar por pelo menos seis meses de testes de drogas sob a política antidoping do UFC.

Em outras palavras, Harrison não quer perder tempo em um possível confronto que simplesmente não está acontecendo agora contra um oponente que nem está no elenco ativo.

“Isso eventualmente me faz parecer um idiota”, disse Harrison. “Quando todo mundo fica tipo ‘você quer lutar [Amanda]?’ Eu fico tipo sim e Amanda fica tipo ‘cara, me deixe em paz [alone]tipo cale a boca! Deixe-me em paz.

“Não é pessoal para mim. Claro, quero lutar contra Amanda. Tenho muito respeito por tudo que ela conquistou neste esporte e para mim não há maior honra do que dizer ‘Eu quero o que você tem’. Uma garota de 20 anos entrou [American Top Team] amanhã e dissesse para mim ‘Um dia vou bater na sua bunda’, eu diria sim, vamos lá! Esse é o tipo de energia que eu quero.”

Nunes pode ser o objetivo de longo prazo, mas Harrison só quer pensar no título do UFC e na Pena por enquanto.

Deixando alguns solavancos e hematomas de lado, Harrison não espera que ela demore muito para se recuperar da vitória sobre Ketlen Vieira no UFC 307, mas mais do que tudo ela espera que Pena não sofra outra longa ausência depois de ficar de fora por mais de dois anos antes de seu confronto contra Pennington.

“Não vou esperar dois anos”, disse Harrison. “Também preciso de um pouco de tempo para me recuperar da redução de peso só porque perco metade de mim todas as vezes. Mas estou pronto sempre. Eu vou me preparar.