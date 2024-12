Kylie Jenner presenteia Kris com bolsa personalizada com fotos antigas de família famosa

Kylie Jenner deu a mãe dela Chris um presente de Natal muito especial que sempre a lembrará de seus filhos super famosos… contanto que ela mantenha o item caro com ela.

Kylie presenteou Kris com sua própria bolsa Goyard Boston personalizada estampada com fotos dos rostos de suas 5 filhas e 1 filho. Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Roubar … e, claro, a própria Kylie. As imagens em miniatura mostram as crianças como garotinhos fofos, o que temos certeza que tornará tudo ainda mais especial para Kris.

A propósito… dê uma olhada no da Kylie Página do Instagram … ela até postou uma imagem do presente em suas histórias depois que sua irmã, Khloe, carregou a foto pela primeira vez em sua conta IG com a legenda: “Meu Deus, @kyliejenner, isso é incrível… Mamãe tem sorte.”

Quanto ao presente em si, as bolsas Goyard normalmente custam cerca de US $ 4.000 sem personalização – então Kylie provavelmente teve que procurar no bolso algum troco extra para fazer a compra.

Enquanto isso, Kris personalizou seus presentes de Natal, adaptando seu papel de embrulho para apresentar fotos de cada um de seus filhos.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com