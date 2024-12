LaLiga espanhola: como assistir à 17ª rodada na ESPN

Na 17.ª jornada da Liga, Real Madrid e Rayo Vallecano defrontam-se no mini dérbi de Madrid e Real Valladolid e Valência enfrentam-se pela não despromoção.

No âmbito da 17.ª jornada da Liga, este sábado o vice-líder Real Madrid visita o Rayo Vallecano no mini-derby de Madrid.

A equipe merengue – com 36 pontos, dois atrás do líder Barcelona – chega com 4 vitórias e 2 derrotas nos últimos 6 jogos, e não quer perder terreno rumo ao topo da tabela. Os franjirrojos, décimo segundo com 19 pontos, venceram a última partida.

O médio croata do Real Madrid, Luka Modric (i), disputa a bola com o médio do Rayo Vallecano, Isaac Palazón (d), no jogo correspondente à 25.ª jornada da Liga; 18 de fevereiro de 2024 no Estádio Vallecas, em Madrid. EFE/ JJ Guillén

Pelo Real Madrid, Kylian Mbappé marcou 9 gols (3 de pênalti) e Vinícius Júnior tem 8 (2 de pênalti) e Jude Bellingham 5 (1 de pênalti). Na 16.ª jornada venceu o Girona, por 3-0, com gols de Bellingham (36’), Arda Güler (55’) e Mbappé (62’).

Enquanto isso, os maiores goleadores do Vallecano são Jorge de Frutos e Raúl Moro, cada um com 3 gols nesta campanha.

Embora as probabilidades de o Real Madrid sair vitorioso sejam muito boas, o líder do Barça está motivado para regressar às vitórias. Depois de empatar em 2 a 2 com o Real Betis último fim de semana com gols de Robert Lewandowski e Ferran Torreso time blaugrana buscará a décima terceira vitória ao encerrar o dia de domingo recebendo o Leganés, que está localizado fora da zona de rebaixamento.

Em duelo de últimos colocados, o último colocado do absoluto Real Valladolid recebe o Valencia na primeira partida da 17ª rodada.

O zagueiro francês do Valencia, Mouctar Diakhaby (E), comemora após marcar o gol do empate em 1 a 1 durante a partida da 31ª rodada da LaLiga entre Valencia CF e Real Valladolid, em 27 de abril de 2023, no estádio Valencia Mestalla, em Valência. EFE/ Kai Försterling

O Valladolid, que conquistou apenas um ponto nos últimos cinco jogos, somou apenas 9 pontos na classificação. Após a demissão do uruguaio Paulo Pezzolanoagora aguardam a oficialização da contratação do argentino Diego Coca liderar o clube até o final da temporada.

Por outro lado, Valência Ruben Barajá Somou apenas mais uma unidade nesta temporada e chega com duas derrotas seguidas.

Conheça o calendário completo da 17ª jornada

Data: sexta-feira, 13 de dezembro

Horário: 14h00 CDMX | 12h00 horário do Pacífico | 15h00 horário do leste dos EUA

Local: Estádio Municipal José Zorrilla

Data: sábado, 14 de dezembro

Horário: 9h CDMX | 7h00 horário do Pacífico | 10h00 horário do leste dos EUA

Local: Estádio Son Moix de Maiorca

Data: sábado, 14 de dezembro

Horário: 11h30 CDMX | 9h30 horário do Pacífico | 12h30 horário do leste dos EUA

Sede: Ramón Sánchez-Pizjuán

Data: sábado, 14 de dezembro

Horário: 14h00 CDMX | 12h00 horário do Pacífico | 15h00 horário do leste dos EUA

Local: Estádio Vallecas

Data: domingo, 15 de dezembro

Horário: 7h00 CDMX | 5h00 horário do Pacífico | 8h00 horário do leste dos EUA

Sede: Riyadh Air Metropolitan

Data: domingo, 15 de dezembro

Horário: 11h30 CDMX | 9h30 horário do Pacífico | 12h30 horário do leste dos EUA

Local: Estádio da Cerâmica