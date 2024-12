LaLiga espanhola: resumos da 15ª jornada

Como todos os dias, os nossos correspondentes em Espanha analisam os resumos da 15ª jornada da LaLiga.

E novo capítulo da LaLiga da Espanha está chegando ao fim. Na ausência de um jogo nesta segunda-feira (Sevilla x Osasuna), o A 15ª jornada deixou muitos aspectos para se destacar.

Kylian Mbappé marcou o segundo gol da vitória do Real Madrid sobre o Getafe. Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Ele Real Madrid vence Getafe e ele começou chute para passar para o Barcelona no classificação. Precisamente, o time culé teve uma comemoração bastante desagradável 125º aniversáriojá que caiu casa em frente a Las Palmas; Além disso, o O Atlético Madrid também esteve perigosamente perto para os ponteiros depois venceu o Real Valladolid.

Como em todos os dias, nosso correspondentes em Espanha repasan os destaques quem deixou o décima quinta data do campeonato espanhol. Aqui vamos nós.

Destaques de Jordi Blanco

O pior Barça da liga desde 2021

Al Barçaeles aniversários Ele os acha especialmente azarados… E o meses de novembro também. E em Barça que tudo estava indo bem para ele, ou mais do que bem, agora tudo está dando errado para ele. Nem foi então, há dois meses, que o melhor time do mundo Não é nem uma piada agora. Mas sim, deve olhe no espelho e entenda o que você está fazendo de errado e o que precisa mudar para voltar aos trilhos.

Pedri lamenta a derrota do Barcelona frente ao Las Palmas. EPA/ENRIC FONTCUBERTA

Ele Real Madrido que foi considerado horrível após o 0-4 do Clássico e que há apenas quatro dias foi desabado pelo Liverpooljá tem a liderança ao seu alcance, graças ao favores por um Barça que, de olho nos dados, passa pela pior fase de resultados em LaLiga desde outubro de 2021quando ligaram duas derrotas (que levaram à expulsão de Koeman) e dois empates subsequentes, com Sergi Barjuán no banco antes da chegada de Xavi.

Protagonista: Kylian Mbappé

jogar 1:36 Mbappé acordou e marcou um golaço para o Real Madrid por 2 a 0 Kylian Mbappé aproveitou passe de luxo de Bellingham e marcou um golaço para ampliar a vantagem do Real Madrid contra o Getafe.

O Adeptos do Bernabéu recebeu-o com aplausos e disse adeus com uma ovação de pé. É assim que está no centro da controvérsia atacante francês pelo seu discreto início de temporada que qualquer uma de suas atuações é examinada com uma lupa e depois de seu pobre função em Anfield a partida contra Getafe Foi entendido como um verdadeiro teste contra o Torcedores do Madri…Estranho ele não ter cobrado o pênalti com que o time avançou Ancelotti (depois de falhar em Liverpool), mas então ele marcou um gol magnífico e tocou outras duas pessoas numa tarde de reconciliação. Pelo menos… por enquanto.

Despedido: Paulo Pezzolano

O batendo que Valladolid sofreu nas mãos de Atlético de Madri acabou com a paciência de Ronaldo Nazáriopresidente e maior acionista do clube castelhano, que condenou a demissão de Paulo Pezzolanoum treinador que já estava à beira da demissão no ano passado, o que evitou graças a uma bizarra promoção a Primeira Divisão.

O Real Valladolid demitiu o técnico Paulo Pezzolano após derrota para o Atlético de Madrid. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Ele ValladolidO , que somou apenas um ponto nas últimas cinco jornadas, fecha a classificação, a quatro pontos da salvação e é a segunda equipa a mudar de treinador: Las Palmas demitiu Luis Carrión depois de somar três pontos em nove jogos e sob o comando de Diego Martinez venceu quatro de seus seis jogos no campeonato, o último deles no Barça ir do último lugar, a cinco pontos do safety, para o 14ª posiçãodois pontos acima do rebaixamento.

O gol: Abdón Prats

jogar 1:25 Abdón Prats marca 2-1 para assinar o regresso do Maiorca Grande gol de cabeça de Abdón Prats que fez o 2-1 para o Mallorca e assinou a reviravolta frente ao Valência minutos antes do final do jogo.

Feliz com a vitória do último dia em Gran Canaria, o O Mallorca voltou contra o Valência na sexta-feira para confirmar em um ótima quinta posição da classificação, posição bem acima do esperado no início da temporada. Sua vitória contra o time em que atuou Abdon Pratsque aos 79 minutos substituiu Cyle Larin e 2′ depois, em sua primeira intervenção, finalizou um gol na rede Centro Sergi Darder prolongar a alegria de um Maiorca que na terça-feira receberá Barça com otimismo às alturas.

Destaques de Moisés Llorens

Valverde continua vencendo no banco

Ernesto Valverde Tejedor Ele é um dos treinadores que mais pontos você ganha com as mudanças o que ele faz no banco durante os jogos.

Ernesto Valverde, diretor técnico do Clube Atlético. Denis Doyle/Getty Images

Ele demonstrou isso em Espanyol, no Barça e em todas as suas etapas à frente do Athletic Club. Também em Mestallaem frente ao Valência e no Villarrealembora direcionando os amarelos a coisa foi interrompida quando Juan Carlos Garridotreinador medíocre e sem destaque midiático há anos, fez de tudo junto à titularidade do clube para lhe arrebatar o cargo até alcançá-lo.

E sábado aconteceu de novo. Pensando no jogo de quarta-feira em San Mamés contra Madrid, Valverde entrada esquerda no banco Selva Sancetaum meio-campista de altíssima qualidade, um jogador excepcional. Ele Rayo Vallecano abriu vantagem por 1 a 0 e Valverde acertou as teclas.

Com uma dobradinha em um quarto de hora (bem na segunda metade), Sancet, Atlético e Valverde Viraram o marcador e encheram de autoestima o balneário dos futebolistas biscaios para enfrentar os brancos.

Melhor gol: Ladislav Krejčí

jogar 1:40 Krejci marcou um golaço de voleio e deu o empate ao Girona Ladislav Krejci marcou um golaço de voleio que deu ao Girona um empate em 2 a 2 nos descontos.

Ele checo marcou um dos gols da temporada quando o jogo estava morrendo no Villarreal. Ele empalou um rebote além da frente com tanta violência que Diego Condeque esticou até o último fio do bigode, nada pôde fazer antes que o milímetro de mosaicos.

MVP: Jasper Cillessen

Ele goleiro holandês fez tudo o que pôde e muito mais para As palmas ganho 53 anos depois em Barcelona. Ele parou tudo e mais um pouco contra o primeiro time que jogou LaLigaele Barça.