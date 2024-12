Os clubes mexicanos devem verificar se não operam sob propriedade de timeshare. Nesta quinta-feira é o sorteio, mas sua vaga no torneio não está garantida

Leão sim Pachuca estão sob investigação, na qual ambas as equipes têm a possibilidade de verificar que não atuam sob esquema de multipropriedadee, portanto, não têm seu lugar assegurado no Copa do Mundo de Clubes 2025.

Segundo fontes próximas ao assunto, Leão sim Pachuca têm a oportunidade de demonstrar legalmente que a sua administração não opera sob multipropriedadeproibido pelo FIFA.

ESPN soube que os clubes têm conhecimento da investigação e foram informados de que não garantiram o seu lugar na Copa do Mundo de Clubes 2025não importa o quanto Pachuca sim Leão Eles são convidados para o sorteio do torneio nos Estados Unidos.

León e Pachuca aguardam o sorteio do Mundial de Clubes, que será nesta quinta-feira. Imagem 7

Este meio solicitou a posição dos clubes envolvidos, mas estes decidiram não “fazer declarações neste momento”.

Pachuca sim Leão estão convidados para o sorteio Copa do Mundo de Clubes 2025que será realizada em Miami, Estados Unidos, no dia 5 de dezembro e onde Luis Montes, uma das figuras históricas das Esmeraldas, foi convidado como possível participante da cerimônia. Apesar dessa formalidade, nenhuma das equipes tem vaga garantida na competição.

Enquanto se aguarda a conclusão das investigações, Leão foi colocado no pote três do sorteio para o Mundial de Clubesjunto com Monterrey, Al Hilal, Ulsan, Al Ahly, Wydad AC, Boca Juniors e Botafogo. Por sua vez, Pachuca foi colocado no pote quatro com Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance Sportive, Mamelodi Sundowns, Seattle Sounders, Auckland City e Inter.

Por que a FIFA está investigando León e Pachuca?

A pesquisa realizada FIFA sobre Leão sim Pachuca decorre dos regulamentos do Copa do Mundo de Clubes 2025que proíbe multipropriedade.

“Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá controlar ou exercer influência sobre mais de um clube participante da competição”, diz o “artigo 10. Propriedade de vários clubes”, do regulamento da competição. Copa do Mundo de Clubes 2025.

Segundo a fonte consultada, as duas equipas têm a possibilidade de demonstrar que não violam o regulamento. Caso um dos dois clubes tenha que abandonar o torneio, eles serão substituídos, independentemente de o sorteio já ter sido realizado.