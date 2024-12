Liga dos Campeões: Histórias a seguir na 6ª jornada

O Real Madrid não tem espaço para perder novamente, enquanto o Barcelona tem uma visita complicada à Alemanha

Esta semana Data 6 da Fase da Liga do Liga dos Campeões 2024-25 e os fãs esperam um dia emocionante com alguns jogos que se destacam dos demais por motivos especiais.

Abaixo, compartilhamos as histórias para acompanhar nos compromissos de Liga dos Campeões.

Mbappé protagonizou mais uma decepção com o Real Madrid ao perder pênalti em Anfield Crystal Pix/MB Media/Getty Images

MARTES

Liverpool pode escapar com a liderança

Com registro de cinco vitórias, os Reds lideram a Classificação Geral da Liga dos Campeões com 15 unidades e têm boas chances de ampliar a sequência de vitórias ao enfrentar na sexta rodada o Girona, equipe que só venceu um dos cinco duelos que disputou. jogado. .

O Real Madrid vence ou esquece a Liga dos Campeões

Os Merengues são os atuais campeões europeus e, com a chegada de Kylian Mbappé no verão passado, eram os favoritos para voltar a vencer, no entanto, o clube espanhol tem estado longe de corresponder às expectativas e o seu jogo contra a Atalanta é fundamental para o seu destino no Liga dos Campeões. Situada na 24ª posição da Tabela Geral, a ‘Casa Branca’ é obrigada a vencer a seleção italiana para manter as esperanças de qualificação para a próxima fase.

Inter e o risco de perder a subliderança… e a invencibilidade

O campeão italiano se destaca por não conhecer a derrota até o momento na Liga dos Campeões e está apenas dois pontos atrás do Liverpool, porém, o invicto Inter pode encerrar esta terça-feira na visita à BayArena para enfrentar o Bayer Leverkusen, equipe comandada por Xabi Alonso e que poderia ocupar o lugar do Inter no pódio com uma vitória sobre o time da Série A.

O jogo do PSV contra o Stade Brestois será muito especial para o mexicano Hirving Lozano, que vive os últimos dias como jogador da equipa de Eindhoven. ‘Chucky’ ingressará no San Diego FC da MLS em janeiro, portanto, contra o Stade, o ex-jogador do Pachuca jogaria seus últimos minutos na Liga dos Campeões.

Bayern Munique e PSG buscam subir na tabela Localizado na 25ª colocação, o PSG é obrigado a conquistar um bom resultado diante do RB Salzburg, já que uma derrota pode deixá-lo sem chances de classificação para a próxima fase do torneio. Por sua vez, o Bayern de Munique está na 13ª posição e, caso vença o Shakhtar, poderá ser colocado em posições de qualificação direta.

QUARTA-FEIRA

Atlético busca manter promoção

Os ‘Colchoneros’ vivem um bom momento na Liga dos Campeões depois de vencer o PSG no Parc des Princes e derrotar o Sparta Praga por 6-0. Nesta quarta-feira, o Atlético buscará ampliar a sequência de vitórias diante do Slovan Bratislava, um dos piores times da competição ao registrar cinco derrotas.

Situados nas eliminatórias diretas, o jogo entre Arsenal e Mônaco pode ser um dos melhores jogos da Fase da Liga. Com elencos repletos de jovens talentosos, os ingleses e franceses se destacam pelo estilo de jogo ofensivo, por isso os torcedores esperam um duelo cheio de gols e emoções.

Como Arsenal vs. O Mónaco, jogo entre alemães e catalães, tem todos os “ingredientes” para ser um dos jogos mais emocionantes da Fase da Liga. O duelo será realizado no Signal Iduna Park e será um bom teste para saber se o Barcelona realmente consegue disputar o título europeu.

Um ‘Santi’ motivado busca impulsionar o Feyenoord

O mexicano voltou à Liga dos Campeões no dia 26 de novembro, no empate do Feyenoord contra o City, tendo o mexicano como protagonista ao marcar um dos três gols do resultado histórico da equipe de Rotterdam. Na sexta jornada, o Feyenoord receberá o Sparta Praga e espera-se que ‘Bebote’ some mais gols ao seu registo pessoal.

Uma vitória compensaria a crise da Juventus ou do City

A ‘Vecchia Signora’ e os ‘Cityzens’ estão longe da sua melhor versão e ambos são obrigados a somar os três pontos quando se enfrentam no Allianz Stadium Juventus. Porém, uma vitória de qualquer um deles poderia ser contraproducente, já que seus torcedores poderiam pensar que seu time não tem problemas, mas a realidade seria totalmente diferente.